ЗСУ в складній позиції з ненадійним тилом: Гуменюк про ситуацію на Лівобережжі

На Лівому березі Херсонщини ситуація залишається важкою.

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ВСУ в складній позиції з ненадійним тилом / колаж: Главред, фото: про СТРО, УНІАН

Окупанти на лівому березі Херсонщини і далі намагаються тиснути і штурмувати українські війська, проте специфічні погодні умови впливають на ситуацію і спроби закінчуються частіше невдачами. Про це розповіла голова Об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Ситуація на Лівобережжі

Гуменюк стверджує, що українські військові продовжують закріплюватися на зайнятих позиціях і не дають шанс ворогові їх звідти вибити. При цьому, триває і контрбатарейне протистояння і робота всіх підрозділів націлена на те, щоб особовому складу на Лівому березі Херсонської області було простіше.

Однак незважаючи на стійкість, українська армія в більш програшній позиції, ніж російська. Вся справа в тому, що Дніпро за плечима ЗСУ - це ненадійний тил, робота в таких умовах неймовірно важка.

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Ситуація на Лівобережжі у окупантів

Також Гуменюк розповіла, що у російських військових завжди сезонно падають настрої, а незручні погодні умови цей психологічний стан ще й посилюють.

"Хандра у них сезонна. Багато з них розраховували бути вже в якихось відпустках і поїхати додому, а тут доводиться гризти мерзлу землю і облаштовувати нові рубежі оборони", - підкреслила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України.

Також відомо, що окупанти пробують облаштовувати рубежі варварським способом. Вони виганяють місцевих з власних будинків і заселяються в них. Іноді вони можуть залишити господарям кімнату або верхні поверхи багатоповерхівок.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у звіті Міністерства оборони Великобританії розповіли, що дивізія російських десантників зазнала надзвичайно великих втрат при спробі вибити українські сили біля села Кринки на Лівому березі Дніпра в Херсонської області.

Також, військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв пояснив важливість контролю над териконом у Горлівці, ймовірно, маючи на увазі насип біля шахти імені Гагаріна, який було звільнено 12 грудня 2023 року. Військовий розповів, що терикон або будь-яка висота дуже важлива для Збройних Сил України, оскільки противник має в своєму розпорядженні там протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) і намагається відрізати і завдати шкоди українській логістиці.

Крім іншого, Росії не вдалося максимально використовувати свої можливості для просування на Авдіївському і Куп'янському напрямках. У окупантів недостатній тип ресурсів. Про це розповів генерал армії України Микола Маломуж в ефірі телеканалу "Еспресо".

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