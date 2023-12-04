Залужний скаржився Ллойду Остіну на ОП і попросив мільярди снарядів для ЗСУ - ЗМІ

Ллойду Остіну тоді також озвучили, що ЗСУ потребують 17 мільйонів снарядів.

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Залужний скаржився Остіну на ОПУ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/vzaluzhnyi

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час візиту очільника Пентагону Ллойда Остіна до Києва у листопаді нібито скаржився йому на втручання Офісу президента України.

"Остін потім нам же розказував, що Залужний скаржився, як йому заважають, що Офіс не такий, той не такий, інший не такий. Ну ясно, що й президент про такі розмови дізнався. І вони не сприяють довірі", - розповіли джерела видання Української правди.

Як пише видання, Ллойду Остіну тоді також озвучили, що ЗСУ потребують 17 мільйонів снарядів, а для деокупації всієї території України потрібно сил і засобів на $350-400 млрд.

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"Остіну озвучили потребу в 17 мільйонів снарядів. Він, м'яко кажучи, здивувався, бо в усьому світі не зібрати стільки снарядів", - розповів один із високопосадовців Сил оборони.

Нагадаємо, що Подоляк зробив заяву щодо "конфлікту" Зеленського та Залужного. В Україні існує своя вертикаль влади, тому так званий конфлікт Зеленського і Залужного виглядає "дивною конструкцією".

Маляр висловилася щодо "конфлікту" Зеленського з Залужним. Будь-які розмови на тему конфлікту у вищому керівництві сіють у частини населення сумніви, підкреслила Ганна Маляр.

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