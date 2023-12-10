У ЗСУ пропонують відправити на фронт одразу 100 тисяч людей: кого хочуть мобілізувати

В Україні потрібно мобілізувати 100 тисяч українців. Для цього потрібно зменшити відомствам квоту на бронювання працівників. Про це говорить політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий В інтерв'ю ТСН.ua.
Він вважає, що мобілізувати треба відразу 50-100 тисяч поліцейських, які знаходяться в тилу.
"Нам дійсно потрібно під час війни 250 тисяч поліцейських в тилу? Чи не багато людей охороняють наш правопорядок? Я не хочу сказати, що треба їх усіх на фронт. Звичайно, правопорядок потрібен. І якби ми забрали всю поліцію на фронт, тоді завтра ми мали б проблему вийти з дому. Але, вибачте мені, 250 тисяч - це багато. Ось я думаю, що 50 або 100 тисяч цілком можна було б забрати на фронт ... Я навів як приклад Національну поліцію, тому що їх найбільше. Але ж насправді крім них ще є ДБР, НАБУ, НАЗК, фіскальна поліція, Митниця", — сказав Дикий.
Він переконаний, що цих силовиків можна буде відразу відправити на фронт, так як всі вони проходять фізичну підготовку, медичну комісію і мають навички володіння зброєю.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, що Українців чекає посилення мобілізації в 2024 році. Як каже політолог Андрій Золотарьов, дефіцит людей і снарядів в ЗСУ доведеться покривати посиленням мобілізації в наступному році.
В Україні готують гучні нововведення в процес мобілізації. Щоб стимулювати приплив добровольців в армію, українців хочуть стимулювати фінансово. Однак "закручування гайок" також планується.
У військкомат необхідно буде з'явитися протягом 48 годин після отримання повістки. В Україні фактично діє Електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників, який міститиме всі ідентифікаційні дані.
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