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У ЗСУ пропонують відправити на фронт одразу 100 тисяч людей: кого хочуть мобілізувати

Ангеліна Підвисоцька
10 грудня 2023, 19:28оновлено 10 грудня, 20:02
Йдеться про захисників правопорядку, які вже пройшли підготовку і пройшли медичну комісію.
військовий квиток, Євген Дикий
В Україні пропонують відправити на фронт 100 тисяч осіб / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

В Україні потрібно мобілізувати 100 тисяч українців. Для цього потрібно зменшити відомствам квоту на бронювання працівників. Про це говорить політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий В інтерв'ю ТСН.ua.

Він вважає, що мобілізувати треба відразу 50-100 тисяч поліцейських, які знаходяться в тилу.

"Нам дійсно потрібно під час війни 250 тисяч поліцейських в тилу? Чи не багато людей охороняють наш правопорядок? Я не хочу сказати, що треба їх усіх на фронт. Звичайно, правопорядок потрібен. І якби ми забрали всю поліцію на фронт, тоді завтра ми мали б проблему вийти з дому. Але, вибачте мені, 250 тисяч - це багато. Ось я думаю, що 50 або 100 тисяч цілком можна було б забрати на фронт ... Я навів як приклад Національну поліцію, тому що їх найбільше. Але ж насправді крім них ще є ДБР, НАБУ, НАЗК, фіскальна поліція, Митниця", — сказав Дикий.

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Він переконаний, що цих силовиків можна буде відразу відправити на фронт, так як всі вони проходять фізичну підготовку, медичну комісію і мають навички володіння зброєю.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що Українців чекає посилення мобілізації в 2024 році. Як каже політолог Андрій Золотарьов, дефіцит людей і снарядів в ЗСУ доведеться покривати посиленням мобілізації в наступному році.

В Україні готують гучні нововведення в процес мобілізації. Щоб стимулювати приплив добровольців в армію, українців хочуть стимулювати фінансово. Однак "закручування гайок" також планується.

У військкомат необхідно буде з'явитися протягом 48 годин після отримання повістки. В Україні фактично діє Електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників, який міститиме всі ідентифікаційні дані.

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мобілізація війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
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