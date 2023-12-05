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"Це стосується і жінок": Безугла закликала мобілізувати волонтерів на фронт

Юрій Берендій
5 грудня 2023, 15:29оновлено 5 грудня, 16:22
За словами народного депутата, часи волонтервства в Україні мають закінчитись в 2024 році, а всі обов'язки на себе має перейняти держава.
'Це стосується і жінок': Безугла закликала мобілізувати волонтерів на фронт
Безугла закликала відправити волонтерів на фронт/ Колаж Главред, фото: УНІАН

У Міжнародний день волонтерів, народний депутат Верховної Ради Мар'яна Безугла висловила пропозицію відправити всіх волонтерів України, включаючи жінок, на фронт. Про це вона написала у своєму Facebook.

Безугла висловила думку, що найкращим волонтерством у 2024 році є приєднання до Збройних Сил України. Вона зазначила, що особистий досвід мобілізації у 2015 році дав їй розуміння важливості такого внеску.

"Шановні мобілізовані військовослужбовці, ви хочете, щоб до вас у підрозділ прийшли нові? Щоб вас посилили? Дали відпочити? А якщо кажуть, та я ж доначу, я волонтер, я тримаю фронт тут? Тому й написала: краще волонтерство 2024 - прийти в ЗСУ. Це стосується і жінок", - завила нардеп.

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'Це стосується і жінок': Безугла закликала мобілізувати волонтерів на фронт
Скріншот

Перед цим, народний депутат від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла зазначила, що час волонтерів має закінчитись в 2024 році.

Свою позицію вона пояснила тим, що обов’язок держави забезпечити все необхідне, в той час як обов'язок всіх громадян України - сплатити на це податки.

"Краще волонтерство сьогодні - прийти в ЗСУ. P.S. Народ — це держава. Який народ, така і держава", - резюмувала народна депутатка.

'Це стосується і жінок': Безугла закликала мобілізувати волонтерів на фронт
Скріншот

Скандали навколо нардепа Мар'яни Безуглої

Мар'яна Безугла, нардепка від Слуги народу та член комітету національної безпеки, висловила незадоволення тим, що, на її думку, військове керівництво, на чолі із Валерієм Залужним, не представило планів на 2024 рік та, за її словами, "повинно йти".

Після цього народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз ініціювала звільнення Мар’яни Безуглої, депутатки від фракції "Слуга народу", з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю через її скандальні заяви щодо головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

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мобілізація Верховна Рада Мар'яна Безугла
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