ЄС досяг 'широкої згоди' по бюджету та обговорює членство України - The Guardian

Усі 27 держав-членів ЄС підтримали багаторічну фінансову програму бюджету Євросоюзу.

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На саміті ЄС досягли угоди про бюджет / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Лідери Європейського союзу розпочали обговорення ключових питань на саміті у Брюсселі. Один із головних пунктів порядку денного - це рекомендації щодо переговорів про членство для України та Молдови у ЄС, а також статусу кандидата для Грузії. Про це повідомило видання The Guardian.

На зустрічі досягнуто згоди стосовно Багаторічної фінансової програми. Вона є важливим етапом у процесі обговорення бюджету ЄС.

За інсайдерською інформацією від The Guardian, переговори щодо бюджету отримали "широку згоду" між усіма 27 країнами-членами ЄС. Важливо відзначити, що питання коригування бюджету передані старшим радникам ("шерпам") для подальшого вивчення деталей та досягнення остаточної згоди.

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Проте, питання щодо підтримки угорським прем'єром Віктором Орбаном багаторічної фінансової програми ЄС, в якій передбачено виділення 50 мільярдів євро для України, залишається відкритим. Його будуть розглядати лише після ухвалення рішення про розширення. Ці два питання взаємопов'язані, і вирішення одного залежить від іншого.

Проблеми із допомогою Україні

Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився підтримати пропозицію про подовження роботи обох палат Конгресу США на тиждень для затвердження додаткового фінансування для України у розмірі 61 мільярда перед Різдвом.

Також головний політичний радник прем'єр-міністра Віктора Орбана, Балаш Орбан, висловив готовність Угорщини зняти своє вето щодо фінансування України в обмін на величезну суму від Європейського Союзу.

Крім цього, лідери країн Європейського Союзу ймовірно схвалять перегляд бюджету, що передбачає виділення 50 мільярдів євро для України. Йоханнес Хан, єврокомісар з бюджетних питань, розповів, що у випадку вето з боку Угорщини, Єврокомісія має "план Б".

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