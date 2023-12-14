Страх перед Орбаном: стало відомо, чому Зеленського не запросили на саміт ЄС

За інформацією ЗМІ, Володимира Зеленського не запросили на саміт Європейського Союзу, через страх спровокувати угорського прем'єра Віктора Орбана.

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Стало відомо, чому Зеленського не запросили на саміт ЄС / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

14 грудня в Брюселі розпочався саміт Європейського Союзу, на якому вся увага була зосередженя на початку переговорів щодо вступу України до ЄС та на позиції угорського прем'єра Віктора Орбана. Про це повідомляє видання Politico.

Євродепутати розглядають надання ключової підтримки Києву через виділення 50 мільярдів євро для відновлення економіки, постраждалої від війни, і розпочаток переговорів щодо можливості вступу України до ЄС. Проте Віктор Орбан блокує обидві ініціативи, що може, за деякими джерелами, призвести до продовження саміту ще на один день.

Як повідомляли власні джерела видання, Володимир Зеленський висловив бажання особисто взяти участь у саміті і це питання вважалось вирішеним позитивно для нього до вечора 13 грудня. Однак, за отриманою інформацією, в ЄС вирішили відкласти запрошення президента України до Брюсселя через страх перед антагоністичною реакцією Віктора Орбана. Присутність Зеленського на саміті могла б зробити позицію угорця стосовно України ще більш непоступливою. Тому Зеленський виступив на саміті в режимі онлайн.

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Вступ України до ЄС

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, секретар РНБО Олексій Данілов розкрив, якою буде реакція Києва на відмову Угорщини голосувати за вступ України до Європейського Союзу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що в разі неможливості Європейському союзу ухвалити рішення про початок переговорів з Україною щодо членства через блокування з боку Угорщини, це може призвести до катастрофічних наслідків, зокрема і для самого Союзу. Тим не менш, це не зупинить процес розширення, і Україна продовжить свій шлях до членства в спільноті.

Словаччина готова підтримати початок переговорів щодо вступу України до ЄС на грудневому саміті, повідомляє міністерство закордонних справ країни. У той же час, 5 грудня глава міністерства Юрай Бланар висловлював сумніви стосовно можливості членства України у Євросоюзі в нинішніх обставинах.

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