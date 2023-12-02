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"Закручування гайок" необхідно: експерт розповів, скільки людей треба мобілізувати

Єлизавета Бельмас
2 грудня 2023, 15:27
Поповнення лав ЗСУ відбуватиметься і в 2024 році.
Експерт розповів, скількох людей доведеться взяти в оборону
Експерт розповів, скількох людей доведеться взяти в оборону / колаж: Главред, фото: УНІАН, 43 ОМБ

В Україні вже майже два роки триває війна з Росією, відповідно - діє воєнний стан і проходить мобілізація. Однак співвідношення тих, хто в тилу і тих, хто у військовій формі - має суттєво змінитися. Таку думку висловив екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Військовий експерт вважає, що в ЗСУ необхідно мобілізувати як мінімум 500 000 людей протягом 2024 року.

За словами військового експерта, він не є прихильником фрази "служити будуть всі", оскільки в Україні немає такої потреби. Однак при цьому, Дикий вважає, що мобілізувати необхідно ще як мінімум півмільйона людей, бажано - в першому півріччі і мати мільйон в реальному резерві.

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"Це і необхідно, і абсолютно реально. І насправді ці цифри дуже далекі від "служитимуть всі". На мою думку, без вирішення проблеми великої мобілізації наші шанси на перемогу вкрай малі, якщо взагалі зберігаються. Є речі, які не компенсуються нічим іншим, ніж просто кількістю особового складу. Якщо ж ми вирішимо цю проблему, то це вже мінімум половина перемоги, при цьому з другою половиною - залізом, нам хоч якось допомагають союзники, хоча і ми також самі маємо що поліпшити. А ось набрати людей нам ніхто і ніколи не допоможе, це суто наше завдання. І завдання саме для тилу", - каже Дикий.

Він упевнений - Україні необхідно в тилу кардинально змінити своє ставлення до мобілізації і почати це ставлення демонструвати, в той же час держава повинна у відповідь почують поради суспільства про ті кроки, які повинні виконуватися назустріч кожному мобілізованому.

"Ну і без жорстких і непопулярних заходів не обійтися, "закручування гайок" також є необхідним і виправданим", - додав експерт.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні змінять підходи до мобілізації. Зокрема, такі зміни стосуватимуться кількості мобілізованих, термінів демобілізації та інших питань. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні після проведення Ставки Верховного Головнокомандувача 1 грудня. Глава держави зазначив, що в цій сфері потрібні зміни.

Також можуть змінитися вимоги до відстрочки і правила для студентів. Про це повідомила заступник голови комітету парламенту з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла. Вона заявила, що в уряді працюють над законопроектом, проте фінальних пропозицій і тексту проекту поки немає.

Офіційно дія воєнного стану та мобілізація в Україні продовжили ще на 90 діб - до 14 лютого 2024 року. Відповідні закони підписав президент України Володимир Зеленський.

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мобілізація війна в Україні
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