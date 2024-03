Як РФ взяла Авдіївку: в ISW розповіли про нову тактику російських військ

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що повітряна підтримка, яка стала "агресивнішою", російських військ на лінії фронту допомогла російським військам нещодавно просунутися на сході України, зокрема захопити Авдіївку.

Американські аналітики наводять також статтю Forbes 4 березня про те, що російські літаки Су-34 у супроводі літаків Су-35 здійснюють по сто і більше вильотів на день для завдання бомбових ударів по українських позиціях на відстані близько 40 кілометрів.

"Ці звіти свідчать про те, що російські ВПС зберігають високі темпи повітряних місій в Україні та, ймовірно, готові терпіти ризики для літаків, ймовірно, тому, що російське командування, можливо, вирішило, що позитивні наслідки таких повітряних операції переважають витрати, пов'язані з виконанням таких місій. Російські війська використовували бомбові удари для тактичного ефекту під час захоплення Авдіївки в середині лютого та, ймовірно, намагаються відтворити такі ефекти для підтримки поточних наступальних операцій на інших ділянках фронту", - вважають аналітики.

В ISW зазначають, що вони не можуть незалежно перевірити українські повідомлення про збиття кількох літаків Су-34 за останні тижні.

Нагадаємо, що ЗСУ відновлюють позиції біля Авдіївки. Бригадний генерал Олександр Тарнавський розкрив деталі боїв та зазначив, що українські захисники виставляють додаткові вогневі позиції, спостережні пункти.

Роман Світан розкрив, чому насправді Україна втратила Авдіївку. Експерт вважає, що головну причину відходу з Авдіївки - нестача боєприпасів. Серйозний укріпрайон, який будувався 8 років, впав через проблеми з боєприпасами.

РФ обрала нову ціль для наступу після Авдіївки. Генерал Олександр Тарнавський повідомив, що бої тривають на східних околицях селища Новомихайлівка під Мар'їнкою на Донеччині.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.