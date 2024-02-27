'Цілодобово наступають': у Третій штурмовій розповіли про важку ситуацію біля Авдіївки

Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти.

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Окупанти просуваються на фронті / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що ситуація під Авдіївкою дуже складна, росіяни цілодобово продовжують активні наступальні дії.

За словами Жоріна у Telegram, основним напрямком, де нині тиснуть росіяни, є лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка. Крім цього активні бо ведуться в районі Красногорівки.

"Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти. Щодо дій українських сил - і наша Третя штурмова, і деякі інші підрозділи не лише сидять в обороні, а втілюють контратакуючі заход", - зазначив Жорін. відео дня

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що офіцер ЗСУ розповів про успіх на Авдіївському напрямку. На захід від Авдіївки російські окупанти знищують все перед собою, проте Збройні сили України не дозволяють ворогам закріпитися на нових позиціях.

В ЗСУ підтвердили відступ з Ласточкиного. Дмитро Лиховій заявив, що підрозділи Збройних сил України здійснили вихід від села Ласточкине. Ці заходи були прийняті для того, щоб запобігти подальшому просуванню російських окупантів.

Бригадний генерал розкрив великі втрати РФ на сході. На Таврійському напрямку українські сили посилюють лінії оборони, щоб не дати просунутись російським окупантам в районі Авдіївки і збільшити число ворожих втрат.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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