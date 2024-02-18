'Серйозні причини': Світан розкрив, чому насправді Україна втратила Авдіївку

Після Авдіївки окупанти вже намагаються наступати на село Ласточкине, повідомив Роман Світан.

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Чому Україна втратила Авдіївку / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, instagram/libkos

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що ЗСУ відійшли з позицій в Авдіївці, дуже серйозного укріпрайону, який готувався 8 років, через неспроможність західних партнерів прийняти політичне рішення про допомогу Україні.

Світан для 24 каналу пояснив, що в Авдіївці ще кілька тижнів працюватимуть наші ДРГ, які жахатимуть росіян. Утім окупанти вже намагаються наступати на село Ласточкине.

Експерт вважає, що головну причину відходу з Авдіївки - нестача боєприпасів. Серйозний укріпрайон, який будувався 8 років, і який в принципі неможливо було взяти, впав через проблеми з боєприпасами, зволікання США з допомогою Україні.

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"Повертатися в Авдіївку вже немає сенсу абсолютно ніякого. Немає сенсу вже рухатись на Макіївку та Ясинувату на цьому плацдармі. Тепер є сенс відсікати весь Донбас від Росії. Однак це рух на Луганськ з боку Сватового та Щастя, бо навряд ми вже зайдемо в Авдіївку фронтальним ударом", - сказав Світан.

На думку льотчика-інструктора, дуже важливу роль у битві за місто зіграла саме авіація.

Він пояснив, що на користь росіян було те, що їхні літаки Су були здатні скидати по 60 авіабомб на добу. Добре відпрацювала наша ППО, коли збила за короткий проміжок часу 4 ворожих винищувачі, але все ж повітряна перевага була на боці росіян.

"Су-34 бере на борт 6 КАБ. Два таких літаки - 12 КАБ. Усього пара Су-34 може створити тиск на серйозний укріпрайон. У них польотний час складає хвилин 20. За цей час вони встигають сходити туди-сюди та виконати бойове завдання", - наголосив військовий експерт.

Як зазначив полковник запасу ЗСУ, неспроможність західних партнерів прийняти політичне рішення про допомогу Україні дозволила росіянам захопити Авдіївку. Фактично вони зробили Путіну величезний подарунок перед виборами.

"Такий укріпрайон можна було залишити лише через серйозні причини. Авіаційна компонента - раз, і повна відсутність снарядів, що відчувається по всій лінії фронту. Недостатньо тієї допомоги, які нам наші гаранти безпеки по Будапештському меморандуму ще мали надати", - зазначив Світан.

Нагадаємо, що стало відомо, як тривав вихід ЗСУ з міста і чому військові його критикують. Окупація Авдіївки далась для росіян "високою ціною", однак це не зупинило загарбницькі наміри Путіна. ЗСУ "відмінусували" понад 47 тисяч російських загарбників і сотні ворожих танків.

У Раді назвали причину виходу ЗСУ з Авдіївки. Роман Костенко вважає, що не в останню чергу через масові удари КАБами по позиціях українських військових було ухвалено рішення про виведення гарнізону з Авдіївки.

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