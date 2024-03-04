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РФ обрала нову ціль після Авдіївки: у ЗСУ назвали "найгарячішу точку" фронту

Олексій Тесля
4 березня 2024, 15:16
Ворог завдав на Таврійському напрямку 3 ракетних і 25 авіаударів, повідомив Олександр Тарнавський.
ВСУ
ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

За добу 3 березня в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 3 ракетних і 25 авіаударів, провів 53 бойових зіткнення, повідомив командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Як наголосив він у Telegram, ворог здійснив 906 обстрілів і 93 удари дронами-камікадзе, проте українські воїни не допустили втрат рубежів.

"Наші захисники і захисниці непохитно тримають оборону і проводять активні дії на певних напрямках. Втрат рубежів, районів і позицій не допущено", - зазначив український воєначальник.

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За даними Тарнавського, загальні втрати противника минулої доби становили: у живій силі - 426 осіб (убитими і пораненими). Втрати РФ:

  • 1 танк;
  • 5 бойових бронемашин;
  • 3 артилерійські системи;
  • 1 засіб ППО;
  • 9 автомобілів;
  • 1 одиниця спецтехніки;
  • 287 БпЛА різних типів;
  • 4 склади боєприпасів росіян.

За дві останні доби 5 російських окупантів було взято в полон.

Подробиці боїв на Донбасі

Бої тривають на східних околицях селища Новомихайлівка під Мар'їнкою на Донеччині. Українські захисники відбивають атаки російських окупантів, заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій у коментарі LIGA.net.

За його словами, кількість атак окупантів на цьому напрямку часто більша, ніж поблизу Авдіївки.

Лиховій зазначив, що оборонна операція триває, бої йдуть на околицях, загарбники вже довго намагаються захопити селище тактикою малих штурмових груп.

Речник ОСУВ "Таврія" додав, що ворог завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.

Крім того, ворог активно застосовує FPV-дрони, але Сили оборони продовжують стримувати армію РФ.

Хто такий Олександр Тарнавський

Український військовослужбовець, воєначальник, бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України (раніше "Херсон"). Керівник контрнаступу українських військ на півдні України 2022 року. Лицар всіх ступенів ордена Богдана Хмельницького, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що РФ націлилася на захоплення панівної висоти на сході. Для окупаційної армії РФ Часів Яр набагато важливіший за Бахмут, каже Михайло Макарук.

Боєць ЗСУ Іван Тимочко розповів про ситуацію під Авдіївкою. Військовослужбовець вважає, що важливо утримувати Авдіївський напрямок на тому ж рівні, що й Бахмутський напрямок. Зараз тривають важкі бої.

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на кількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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ЗСУ війна Росії та України бої за Авдіївку
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