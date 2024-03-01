ЗСУ відновлюють позиції біля Авдіївки: бригадний генерал розкрив деталі боїв

Українські захисники виставляють додаткові вогневі позиції, спостережні пункти, повідомив Олександр Тарнавський.

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Олександр Тарнавський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, Фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, armyinform.com.ua

Сили оборони продовжують ведення оборонної операції на Авдіївському напрямку, подекуди відновлюють втрачені позиції, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

Українські захисники виставляють додаткові позиції відділень, вогневі позиції, спостережні пункти, написав він у Telegram.

Український генерал зазначає, що на Авдіївському напрямку противник збільшує інтенсивність артилерійських обстрілів, має значну перевагу в боєприпасах, нарощує чисельність штурмових груп - аж до батальйонно-тактичної групи, кидає в дію нові резерви, маючи деякі локальні успіхи.

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За його даними, за минулу добу на Авдіївському напрямку наші захисники та захисниці відбили 25 атак ворога, на Новопавлівському напрямку - 30, на Оріхівському напрямку - 1 атаку.

Загалом за минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни завдали 36 авіаударів, здійснили 56 бойових зіткнень, 1074 обстріли та 118 ударів дронів-камікадзе.

Загальні втрати ворога в живій силі, вбитими і пораненими, склали 319 осіб, в озброєнні та військовій техніці:

5 танків;

13 бойових бронемашин;

2 артсистеми;

11 автомобілів;

2 засоби ППО;

3 одиниці спецтехніки;

278 БпЛА різних типів.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої. Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції". Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми. При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Раніше майор ЗСУ відповів на запитання про втрати під час виходу з Авдіївки. ЗСУ багато взяли росіян у полон, майже з кожної ворожої бригади, підкреслив Максим Жорін.

Війська РФ захопили Авдіївку, оскільки використовували тактику авіаударів для просування своєї піхоти, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, подібні дії окупанти можуть застосувати і надалі на інших ділянках фронту.

Авдіївка далася росіянам "великою ціною" - вони втратили понад 47 тисяч своїх військових, розповів Олександр Тарнавський. За його словами, в Авдіївці було знищено резерви, які ворог міг застосувати на інших напрямках.

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