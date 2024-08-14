Як насправді готувався наступ на Курську область: у NYT розкрили вражаючі подробиці

Стратегія ЗСУ полягала в тому, щоб швидко прорватися через кордон і далі просуватися дорогами та блокувати контратаки росіян.

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Як почався наступ ЗСУ на Курськ / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, росЗМІ

Українські Збройні сили готували план прориву до Курської області у найсуворішій секретності. Про операцію було відомо дише декільком людям. Офіцери дізналися наступ за три дні його початку, а рядові - лише за добу.

Журналіст Ендрю Крамер у статті газети The New York Times зробив репортаж із україно-російського кордону поблизу Суджі. З його слів, на цій ділянці фронту помітні сліди нещодавнього бою та свідчення того, що російських прикордонників та строковиків застали зненацька: на асфальті валяються бронежилети, на підлозі у приміщеннях видно плями крові та розкидані бинти, а кілька українських військових витягували з-під завалів тіла загиблих російських солдатів і складали їх у мішки для трупів.

"Українські війська прорвали слабко захищений кордон РФ і просунулися на десятки кілометрів углиб території країни-агресорки. Таким чином Київ змінив перебіг війни. Особливо на тлі ситуації, в якій ЗСУ опинилися в останній рік, намагаючись стримати просування російських військ на сході України", - йдеться у матеріалі NYT. відео дня

Що відомо про The New York Times? The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

За словами заступника командира однієї з українських бригад, з яким вдалося поспілкуватися журналістам NYT, про плани наступу знало лише обмежене коло військових. Старшим офіцерам розповіли про підготовку вторгнення тільки за три дні до, а рядові взагалі дізналися, що вирушать до РФ, за день до атаки.

У міру того, як новина про наступ поширювалася серед військових, командири покладалися на розсудливість солдатів і не відбирали у них телефони. Під час підготування бронетехніку ховали у лісах, пересування військ маскували під навчання та тренування, а солдатам довелося ночувати у занедбаних будинках прикордонних сіл, йдеться у статті.

За даними NYT, стратегія ЗСУ полягала в тому, щоб швидко прорватися через кордон і далі просуватися дорогами та блокувати контратаки росіян, використовуючи переваги ландшафту. У Курській області поля перемежовуються з озерами і болотами, а це, за задумом командування ЗСУ, мало обмежити можливості окупантів пересуватися бездоріжжям.

"Це удар по авторитету Росії, яка вважає себе імперією-переможницею. Ми створили буферну зону всередині цієї країни", - сказав співрозмовник журналістів.

Секретність, у якій проводили підготовку наступу, мала першорядне значення. Автори NYT вважають, що українська влада зробила відповідні висновки після невдалого контрнаступу ЗСУ влітку 2023 року на півдні України, підготовка до якого широко анонсувалася в ЗМІ. Після прориву в Курській області влада України майже тиждень напряму не коментувала атаку.

Під час підготовки до "прориву" влада України терміново евакуювала людей, які мешкають уздовж кордону з Курською областю. Своєю чергою, РФ відповіла на вторгнення обстрілом прикордонних населених пунктів. Станом на 12 серпня із прикордонних територій Сумської області вивезли майже 20 тисяч людей.

Нагадаємо, що у CNN розкрили, для чого ЗСУ прорвались під Курськом. Військове керівництво України могло ризикнути вторгненням до Курської області РФ із метою поліпшити позиції на полі бою перед можливими переговорами про закінчення війни.

Відомо, що ЗСУ наступають на Курщині на чотирьох напрямках. Вже тиждень, як ЗСУ проводять наступальну операцію, яка є вкрай результативною. Ця операція базується на концепції так званої оперативної мобільної групи.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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