Українські Збройні сили готували план прориву до Курської області у найсуворішій секретності. Про операцію було відомо дише декільком людям. Офіцери дізналися наступ за три дні його початку, а рядові - лише за добу.

Журналіст Ендрю Крамер у статті газети The New York Times зробив репортаж із україно-російського кордону поблизу Суджі. З його слів, на цій ділянці фронту помітні сліди нещодавнього бою та свідчення того, що російських прикордонників та строковиків застали зненацька: на асфальті валяються бронежилети, на підлозі у приміщеннях видно плями крові та розкидані бинти, а кілька українських військових витягували з-під завалів тіла загиблих російських солдатів і складали їх у мішки для трупів.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.