Аналітики зазначили, що зовнішня політика Заходу є мінливим звіром, який постійно виснажується.

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Що відбувається у Курській області / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот: deepstate

Західні аналітики зазначають, що військове керівництво України могло ризикнути вторгненням до Курської області РФ із метою поліпшити позиції на полі бою перед можливими переговорами про закінчення війни.

Автори CNN у публікації пишуть, що чи не вперше за всю війну "заговорили про переговори". Зокрема, частка українців, які схвалюють переговори становить меншість, але зростає.

"Росію можуть запросити взяти участь у наступній мирній конференції, яку проведе Україна та її союзники. Над Києвом палає ймовірність президентства Трампа. Важливо пам'ятати, що зовнішня політика Заходу є мінливим звіром, який постійно виснажується. Постійна підтримка України з боку НАТО є винятком. В міру того, як війна наближається до четвертого року, питання про те, як вона закінчиться, ставатимуть дедалі гучнішими", - йдеться в матеріалі. відео дня

У CNN наголошують, що наразі перспектива врегулювання шляхом переговорів тепер "менш далека". Саме тому і Київ, і Москва будуть щосили намагатися поліпшити свою позицію на полі бою.

"Неясно, чи мотивований наступ України на Курськ цим, чи просто метою завдати шкоди там, де противник слабкий. Але це являє собою рідкісну і серйозну ризиковану гру з обмеженими ресурсами Києва і тому може свідчити про віру українців у те, що попереду - великі зміни", - йдеться у публікації.

Що відомо про CNN? CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

Яка ситуація в Курській області

Нагадаємо, що військовий експерт заявив, скільки населених пунктів у Курську контролюють озброєні люди. За його словами, Суджа поєднується з Курськом лише однією дорогою, і росіянам досить складно забезпечувати цю ділянку фронту, де зараз розгортаються бойові дії.

У Мережі з'явилися дивовижні подробиці про бої під Курськом. Російське місто Суджа в Курській області, де почалися жорсткі бої, опинилося на межі виживання. Місцеві жителі скаржаться на відсутність води, електрики, також зник і зв'язок. Російська влада насправді не займалася евакуацією людей.

У Reuters повідомили, що ЗСУ прийняли нову стратегію через події в Курську. Сили оборони України дотримуються стратегії оперативного мовчання щодо загострення кризової ситуації на території Курської області РФ. Президент України Володимир Зеленський відзначив здатність української армії "дивувати".

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