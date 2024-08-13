ЗСУ прорвались у Курській області: в ISW розкрили про контроль над населеними пунктами

Українські сили перейшли кордон і зайшли до західної частини Курської області в районі Слобідки-Іванівки.

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ЗСУ наступають у Курскій області / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, росЗМІ

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що незважаючи на заяви російських військових блогерів про стабілізацію армією РФ лінії фронту, українські війська далі активно просуваються територією Курської області.

У звіті ISW нагадали, що 11 серпня російські військові блогери заявили про зниження наступальної активності українських військових. Однак уже наступного дня відомий пов'язаний з Кремлем військовий блогер спростував цю інформацію і зазначив, що російські війська далекі від стабілізації ситуації, частково через поганий стан системи класу С2.

Просування ЗСУ у Курській області

В ISW повідомили, що українські сили перейшли кордон і зайшли до західної частини Курської області в районі Слобідки-Іванівки (на північний захід від міста Суми та за два кілометри від міжнародного кордону), Тьоткіного (на південь від Слобідки-Іванівки вздовж міжнародного кордону), Гордіївки, Успенки та Вікторівки (усі на північ від міста Суми вздовж міжнародного кордону та на південь від Кореневого).

відео дня

Російські джерела стверджували, що українські сили захопили Слобідку-Іванівку, Успенку та Вікторівку. Російські військові блогери стверджували, що бої тривають біля Снагості (на південь від Кореневого) та Крем'яного (на схід від Снагості), та що українські сили наступають на північ і південь від Кореневого, намагаючись обійти населений пункт.

"Кадри з геолокацією вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися в межах Крем'яного і на схід від Журавлів (на північний схід від Кореневого), а пов'язаний з Кремлем блогер стверджує, що українські сили просунулися на північ від Журавлів у напрямку Общєго Колодезя (на північний схід від Кореневого і в 30 кілометрах від міжнародного кордону)", - йдеться у звіті ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Що відбувається в Курській області

Додаткові геолокаційні кадри, зазначають в Інституті вивчення війни, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися в лісовому масиві на північ та схід від Семенівки (на південь від Льгова і приблизно у 24 кілометрах від міжнародного кордону) під час ймовірного батальйонного механізованого штурму в напрямку Каучука (на південь від Льгова та у 27 кілометрах від міжнародного кордону), хоча точні обриси просування українських військ невідомі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 серпня, вказують на те, що українські сили нещодавно діяли в Суджі та північній частині Заолешенки (на захід від Суджі), а російські військові блогери стверджували, що українські сили захопили Суджу та Спальне (на південний схід від Суджі).

Що відбувається у Курській області / фото: ISW

Додаткові геолокаційні кадри від 12 серпня демонструють, що українська техніка працює в північній частині Гір'ї (на південний схід від Суджі та за 13 кілометрів від міжнародного кордону), а російські сили влаштували засідку на українські сили в центральній частині Гір'ї. Це свідчить, що ЗСУ принаймні тимчасово просунулися вглиб населеного пункту, хоча незрозуміло, чи утримують вони свої позиції в цьому районі.

"Міноборони Росії повідомило, що російські війська відбили українську атаку біля Борків, що на південний схід від Суджі, припускаючи, що українські сили, ймовірно, просунулися з заходу до Гір'ї", - зазначають в ISW.

Також геолокаційні кадри від 12 серпня вказують на те, що українські сили нещодавно діяли у Дарино (на північний захід від Суджі і в трьох кілометрах від міжнародного кордону).

Яка ситуація у Бєлгородській області

Також відомо, що російські джерела повідомили, що українські сили також здійснювали транскордонні вторгнення за підтримки бронетехніки з Сумської області на північний захід від Грайворона Бєлгородської області біля Колотилівки і Прелесного та на південь від Грайворона біля Безіменного.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Нагадаємо, що у Мережі з'явилися подробиці про бої під Курськом. Місто Суджа в Курській області, де почалися жорсткі бої, опинилося на межі виживання. Місцеві жителі скаржаться на відсутність води, електрики, також зник і зв'язок.

РФ готова пожертвувати однією ділянкою фронту заради захисту Курська. Поки що російське військове командування покладається на наявні підрозділи, адже зараз Росія не хоче перекидати сили зі сходу, щоб не дати Україні зірвати російський наступ.

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