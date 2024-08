ЗСУ прорвались у Курській області: в ISW розкрили про контроль над населеними пунктами

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що незважаючи на заяви російських військових блогерів про стабілізацію армією РФ лінії фронту, українські війська далі активно просуваються територією Курської області.

У звіті ISW нагадали, що 11 серпня російські військові блогери заявили про зниження наступальної активності українських військових. Однак уже наступного дня відомий пов'язаний з Кремлем військовий блогер спростував цю інформацію і зазначив, що російські війська далекі від стабілізації ситуації, частково через поганий стан системи класу С2.

В ISW повідомили, що українські сили перейшли кордон і зайшли до західної частини Курської області в районі Слобідки-Іванівки (на північний захід від міста Суми та за два кілометри від міжнародного кордону), Тьоткіного (на південь від Слобідки-Іванівки вздовж міжнародного кордону), Гордіївки, Успенки та Вікторівки (усі на північ від міста Суми вздовж міжнародного кордону та на південь від Кореневого).

Російські джерела стверджували, що українські сили захопили Слобідку-Іванівку, Успенку та Вікторівку. Російські військові блогери стверджували, що бої тривають біля Снагості (на південь від Кореневого) та Крем'яного (на схід від Снагості), та що українські сили наступають на північ і південь від Кореневого, намагаючись обійти населений пункт.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.