Армія РФ у паніці: ЗСУ наступають на Курщині на чотирьох напрямках

За тиждень бойових дій українська армія забезпечила контроль у межах 1000 квадратних кілометрів над територією РФ.

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ЗСУ просуваються у Курській області / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що операція на Курщині базується на концепції так званої оперативної мобільної групи.

"Вже тиждень, як ЗСУ проводять наступальну операцію, яка є вкрай результативною. Ця операція базується на концепції так званої оперативної мобільної групи. У часи Другої світової війни такі групи були однією з ефективних наступальних тактик радянської армії проти Німеччини. Російська армія забула про цю теорію, але, як бачимо, Сирський добре знає історію Другої світової та адаптував це рішення щодо сучасних технологічних здобутків", - зауважив Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами військового експерта, за тиждень бойових дій українська армія забезпечила контроль у межах 1000 квадратних кілометрів над територією РФ.

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Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

"Наступальні дії розвиваються на чотирьох напрямках: два з них спрямовані вглиб території противника - це Льгов і Курськ. Інші два напрямки забезпечують флангове розширення плацдарму на захід - це Рильськ, де тривають бойові дії поблизу Коренево, та правий фланг, який охоплює все, що на схід від Суджі. Тобто відбувається просування в напрямку Курськ - Рильськ і розширення флангу на схід від Суджі, а також використання другого ешелону ЗСУ, який закріплюється на найбільш ефективних для оборони ділянках. Противник намагається підводити резерви, але ці резерви знищуються на підступах", - пояснив Згурець.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Нагадаємо, що ЗСУ прорвались у Курській області та контролюють нові населені пункти. Російські джерела стверджували, що українські сили захопили Слобідку-Іванівку, Успенку та Вікторівку. ЗСУ перейшли кордон і зайшли до західної частини Курської області.

РФ готова пожертвувати однією ділянкою фронту заради захисту Курська. Поки що російське військове командування покладається на наявні підрозділи, адже зараз Росія не хоче перекидати сили зі сходу, щоб не дати Україні зірвати російський наступ.

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