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Ядерна зима: що буде зі світом, якщо Путін натисне свою кнопку, і де можна сховатися

29 березня 2022, 00:30

Цей процес зітре з лиця землі більшу частину планети.

Ядерна ракета, запуск
Запуск ядерної ракети / Reuters

Ядерна війна здається ближче, ніж будь-коли, оскільки Росія розпалила свій найкривавіший наземний конфлікт 21-го століття. Ця країна володіє найбільшим у світі запасом атомних боєголовок, яких вистачить, щоб кілька разів знищити планету.

У міру того, як конфлікт затягується, зростає ризик того, що глава РФ Володимир Путін може в розпачі накинутися зі все більш руйнівною зброєю , а разом з ним і ймовірність того, що атомні держави здійснять гарантоване взаємне знищення, пише Ехргеѕѕ.

Згідно з нинішніми оцінками, в розпорядженні Путіна знаходиться 6000 одиниць зброї, що більше, ніж у будь-якої окремої країни і більшої частини заходу разом узятих.

Малоймовірно, що Путін коли-небудь запустить ядерну ракету, але якщо він запустить хоча б частину свого арсеналу і отримає відповідь від інших країн, що володіють боєголовками, процес зітре з лиця землі більшу частину планети.

Всім, хто вижив, доведеться зіткнутися з ядерною зимою, яка обіцяє зробити поверхню практично непридатною для життя.

Концепція передбачає, що зброя змінить внутрішню роботу планети на десятиліття після його вибуху.

читайте також"На Меркель лежить велика частина провини": Politico назвало "корисних ідіотів" Путіна в НімеччиніЯдерна зима - це термін, придуманий вченими-атомниками в 1952 році, коли в США і СРСР почалося серйозне поширення ядерної зброї.

Вони припустили, що бомби будуть викидати пил і сміття, особливо Чорний Вуглець, заряджений радіацією, високо в атмосферу, де він блокує сонячне світло.

Без сонця світ занурився б у багаторічну зиму з безперервними негативними температурами, схожими на Льодовиковий період.

Кліматична катастрофа зробить Сільське господарство майже неможливим, а опромінена земля може вбити майже всіх, хто намагається вижити на поверхні.

Моделювання передбачає, що у випадку ядерної зими глобальні врожаї впадуть на 40 відсотків. Посуха, голод і хвороби в кінцевому підсумку залишать в живих тільки найщасливіших людей.

Хоча виживання можливе, воно майже повністю залежить від місця розташування. Тільки ті, хто живе досить далеко від конфлікту, мають шанс вибратися з іншого боку. Теоретично це включатиме неядерні країни та їх менші віддалені аналоги.

Такі країни, як далекі райони Канади, частини Південної Америки та, можливо, Австралія або Нова Зеландія, можуть побачити менше сміття, захопленого в їх атмосфері, і, ймовірно, не будуть фігурувати в якості цілей.

Але шанси пережити ядерну зиму неймовірно малі, так як малоймовірно, що ядерна війна відбудеться.

Нагадаємо, Російський воєначальник Ігор Гіркін, також відомий під військовим псевдонімом Ігор Стрєлков, визнав, що війна Володимира Путіна проти України мала неприємні наслідки. Ветеран армії і колишній офіцер ФСБ підтвердив, що Україні вдалося дати відсіч Росії.

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