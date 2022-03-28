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"На Меркель лежить велика частина провини": Politico назвало "корисних ідіотів" Путіна в Німеччині

28 березня 2022, 23:45

У ситуації в цілому винен політичний клас Німеччини, пише ЗМІ.

Ангела Меркель
Ангела Меркель відкрила двері Путіну / Reuters

Американське видання Politico опублікувало статтю під назвою Корисні ідіоти Путіна в Німеччині, в якій розкритикувало німецьку політичну еліту за ставлення до нинішнього президента РФ Володимира Путіна.

У матеріалі йдеться, що протягом останніх 16 років Німеччина вела помилкову політику по відношенню до Росії.

"Вперте наполягання Німеччини на взаємодії з Путіним перед обличчям тривалої агресії (починаючи з вторгнення в Грузію, вбивств ворогів режиму за кордоном і закінчуючи військовими злочинами в Сирії) стало ні чим іншим, як катастрофічною помилкою екс-канцлера Ангели Меркель, яка тепер зайняла місце в пантеоні наївності поруч з Невіллом Чемберленом (прем'єр-міністр Великобританії в період 1937-1940 рр. – ред.)", – сказано в статті.

Також наголошується, що на Меркель лежить велика частина провини за те, що вона "потрапила в пастку" російського президента. Але в ситуації в цілому винен політичний клас Німеччини.

"Від накладеного Німеччиною вето на членство України і Грузії в НАТО в 2008 році до її укладення газових угод з Москвою і опору поставкам зброї Києву – лідери країни служили Путіну корисними ідіотами", - пишуть автори.

Стверджується, що м'який підхід Меркель до Росії – який досяг свого апогею з рішенням 2015 року дати зелене світло газопроводу Північний потік-2, незважаючи на анексію Росією Криму і її роль у подіях на Донбасі відкрив двері Путіну, щоб піти далі.

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