Російський військовий - ключова фігура в анексії Криму визнав провал путінської армії

Володимир Путін / Фото Reuters

Російський воєначальник Ігор Гіркін, також відомий під військовим псевдонімом Ігор Стрєлков, визнав, що війна Володимира Путіна проти України мала неприємні наслідки. Ветеран армії і колишній офіцер ФСБ підтвердив, що Україні вдалося дати відсіч Росії, пише Express.

Цікаво, що саме Гіркін зіграв ключову роль в анексії Криму в 2014 році, а пізніше очолив сепаратистські збройні сили Донецької Народної Республіки на сході України.

"Минуло 29 днів " спеціальної військової операції". Ніде, ні на якому напрямку не досягнуті стратегічні успіхи, а тільки оперативні успіхи. Крім того, противник відносно успішно мобілізується і починає контратаки. Про це, звичайно, Конашенков ніколи не згадує у своїх звітах", - сказав Гіркін в ефірі OSN TV

читайте такожВідступ Путіна може стати смертельним відволіканням і непоправним ударом-експерт з оборониЗа його словами, найпесимістичніші прогнози про те, що РФ буде втягнута в криваву, штовхаючу, затяжну, виснажливу і вкрай небезпечну війну, на даний момент повністю виправдалися.

Нагадаємо, в США заявили, що президент Росії Володимир Путін не готовий йти на компроміс для припинення війни в Україні.

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