Окупанти 'пролізли' одразу в трьох населених пунктах: DeepState розкрив деталі

Росіяни просунулись у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Коротко про головне:

Аналітики DeepState оновили карту та показали зміни на фронті.

Ворожі сили мали просування біля кількох населених пунктів.

Вночі 21 жовтня аналітики DeepState повідомили про зміни ситуації на фронті - російська армія просунулась біля трьох населених пунктів у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Окупанти мали успіх поблизу Малинівки та Полтавки у Запорізькій області, а також біля Калинівського у Дніпропетровській області. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського", - йдеться в повідомленні.

Яка зараз ситуація на фронті - думка експерта

Військовий аналітик, ветеран війни, Олексій Гетьман розповів, чи зможе Росія прорвати фронт і дійти до Дніпра. Експерт зазначив, якщо росіяни нічого не досягли влітку, то восени, коли через погодні умови наступати складніше, на суттєві прориви їм точно не варто розраховувати.

Аналітик упевнений, що жодного стратегічного сенсу дії противника на Дніпропетровщині не мають. Так само поки що немає небезпеки, що війська РФ вийдуть на місто Дніпро.

За його словами, загроза для населених пунктів Дніпропетровщини є, оскільки вони розташовані неподалік від лінії фронту. Ці населені пункти можуть обстрілювати, туди можуть залітати КАБи та навіть FPV-дрони.

Втім аналітик зазначає, що у Росії немає таких сил та засобів, щоб досягти успіху на землі на Дніпропетровщині. Суттєвої переваги для досягнення таких цілей у росіян немає.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, раніше російська армія захопила три населені пункти на Донеччині. Йдеться про Перебудову, Комар та Мирне, що розташовані на Новопавлівському напрямку. Окрім цього окупанти просунулися поблизу Іванівки та Воскресенки на Донеччині. Усі бійці були поранені і деякі були змушені виходити своїми силами.

Також російські окупанти намагаються просуватися в напрямку Куп'янська. Місто не було готове до оборони, тому ситуація залишається важкою. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс". За його словами, у місті взагалі не була організована оборона міста Куп'янська. На цьому напрямку справжній хаос, каже лейтенант.

Росіяни прагнуть повністю захопити Донецьку область. У жовтні фіксується активне використання ворогом важкої бронетехніки, і Донбас залишається пріоритетним напрямком для окупантів. Про це розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зазначивши, що росіяни мають незначне тактичне просування, яке українські захисники успішно блокують.

