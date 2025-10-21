Численні вибухи та пожежа: невідомі дрони атакували Ростовську область

Коротко:
- В районах Ростовської області лунали вибухи
- Росіяни скаржилися на атаку невідомих дронів
- Над регіоном нібито працювала ППО
У ніч на 21 жовтня над кількома районами Ростовської області пролунали численні вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про атаку невідомих дронів в Ростові-на-Дону, Батайську та навколишніх населених пунктах.
Зокрема, губернатор Юрій Слюсар заявив, що над регіоном працювала протиповітряна оборона. За його словами, безпілотники нібито збивалися над Міллеровським і Тарасівським районами, а також над містами Батайськ і Ростов-на-Дону.
Відомо, що у Батайську дрони, ймовірно, атакували підстанцію, виникла пожежа. Місцеві говорять, що уламки одного з дронів впали поряд із багатоповерхівкою.
У Ростові-на-Дону уламок дрона, через роботу ППО, впав на два приватні будинки у Пролетарському районі.
Також у селі Недвигівка (М’ясниковський район) пошкоджено лінію електропередач. Частина населених пунктів залишилася без світла.
Водночас, російське Міноборони та регіональна влада як завжди заявили про начебто знищення та підбиття низки безпілотників.
Вибухи в Ростовській області - відео:
Удари по території РФ
Військовий аналітик, ветеран війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман заявив, що Україні треба бити по Кремлю та Останкіно, бо це центри ухвалення рішень і військові об’єкти.
За його словами, завдаючи ударів по них, ми не порушимо міжнародне законодавство.
"Для емоційного тиску на російське суспільство, потрібно бити по великих містах, точніше по військових об’єктах, що в них розташовані, а також по значущих місцях. Не думаю, що удар по Кремлю і його руйнування мали б велике військове значення, але від прильоту по Кремлю і мавзолею Леніна точно був би ефект", - наголосив він.
Вибухи в Росії - що відомо
Як повідомляв Главред, в ніч на 18 жовтня дрони атакували Ульяновську область країни-агресора Росії. Під ударом була підстанція "Вешкайма".
Ніч на 11 жовтня також була неспокійною для країни-агресорки. Росіяни скаржилися на атаку дронів, зокрема, у Волгограді.
Крім того, у Росії прогриміли потужні вибухи за 2000 кілометрів від українського кордону - у Тюмені. Таким чином був встановлений новий рекорд дальності польоту. Відомо, що у РФ пошкоджений нафтопереробний завод.
