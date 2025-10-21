Коли увімкнуть опалення по всій Україні: в Укренерго дали остаточну відповідь

Поведінка побутових споживачів зараз критично впливає на ситуацію в енергосистемі.

https://glavred.net/ukraine/kogda-vklyuchat-otoplenie-po-vsey-ukraine-v-ukrenergo-dali-okonchatelnyy-otvet-10708178.html Посилання скопійоване

Коли увімкнуть опалення в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Через холодну погоду збільшилось споживання електроенергії

Скоро тепло має з’явитися в домівках по всій Україні

Це має знизити пікове навантаження на енергосистему

Різке зниження температури призвело до збільшення споживання електроенергії більш ніж на 20% від початку місяця. Вже протягом десяти днів тепло має з’явитися в домівках по всій Україні. Про це заявив глава Укренерго Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.

За його словами, значна частина українців нині вимушено обігріває оселі за допомогою кондиціонерів та електрообігрівачів, що суттєво навантажує енергосистему.

відео дня

Він підкреслив, що поведінка побутових споживачів зараз критично впливає на баланс у мережі, адже саме населення є найбільшим споживачем електроенергії.

"Невмикання потужних приладів у години пікового навантаження, відмова від одночасного використання кількох енергоємних пристроїв та заміна неефективних ламп можуть значно допомогти енергосистемі", - зауважив Зайченко.

Він також додав, що найближчими днями очікується відновлення теплопостачання на всій території України.

"Це має знизити пікове навантаження, оскільки потреба в інтенсивному електрообігріві зменшиться", - підсумував глава Укренерго.

Як підготуватись до опалювального сезону / Інфографіка: Главред

Удари РФ по енергетиці

Військовий аналітик, ветеран війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман вважає, що Росія взимку стане більше бити по енергетиці.

На його думку, Росія зосередиться на містах-мільйонниках, зокрема на Києві, Львові, Дніпрі.

"Продовжаться комбіновані атаки ракетами й Шахедами на наші енергетичні об’єкти. Ми це вже бачили раніше, і цієї зими буде те саме", - наголосив аналітик.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Ситуація в енергосистемі - останні новини України

Як повідомляв Главред, міністерка енергетики Світлана Гринчук сказала, що ситуація в енергосистемі наразі контрольована. Найскладніше становище – у Чернігівській області, куди російські війська спрямували значну кількість атак, намагаючись залишити людей без світла.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що зима буде складною і пригадувати про економію електроенергії вже треба починати.

Президент України Володимир Зеленський попереджав, що в Україні можливі перебої з електропостачанням через нові атаки Росії по енергетичній інфраструктурі. Однак Україна готова почати імпорт електроенергії з Європейського Союзу у разі потреби.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред