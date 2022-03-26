Ядерна угода з Іраном на етапі завершення - Боррель

Жозеп Боррель / Reuters

Тривалі переговори у Відні показали, що укладення іранської ядерної угоди є "питанням лічених днів".

Як пише Figaro, дану заяву на форумі в Досі зробив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Ми дуже близькі до цього, але є ще деякі невирішені питання", – заявив він.

За словами Борреля, координатор від ЄС, який відповідає за нагляд за переговорами з Іраном, Енріке Мора, вже ввечері 26 березня прибуде в Тегеран.

читайте такожПутіна може вбити його ж дочка і ця можливість зростає-експерт з РФЯдерна угода з Іраном має зняти побоювання США і ЄС щодо створення Тегераном ядерної зброї. Крім того, вона зніме з Ірану обмеження на продаж нафти і газу і таким чином дозволить стабілізувати пропозиції після можливого обмеження закупівель енергоносіїв з РФ.

Також Боррель заявив, що Путін має намір перетворити Україну на "другу Сирію".

"Якщо сильна країна зможе силою нав'язати сусідові, що не загрожує, все, що він хоче, пішовши для цього на військові злочини, знищивши країну, зробивши Маріуполь "європейським Алеппо" і зробивши Україну другою Сирією, тоді весь світ буде перебувати в небезпеці" ", – заявив він.

Яка ядерна зброя є у Росії

Росія має доступ до найбільшої в світі колекції ядерних боєголовок.

За оцінками Федерації американських вчених на 2022 рік, РФ володіє 5977 ядерними боєголовками, і, за оцінками, ця цифра буде рости.

Для порівняння, в США їх 5428.

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