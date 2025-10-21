Не лише капітуляція України: в ISW сказали, який наратив просуває Кремль

Росія залишається відданою усуненню ймовірних "першопричин" війни.

РФ не хоче завершувати війну

Ключові тези:

Москва не готова "прийняти щось менше, ніж капітуляцію України"

Російська влада активно готує суспільство до "повної перемоги в Україні"

Путін неодноразово відхиляв пропозиції щодо припинення вогню

Заяви Кремля після нещодавніх зустрічей та розмов президента США Дональда Трампа з лідерами України та Росії сигналізують, що Москва не готова "прийняти щось менше, ніж капітуляцію України". Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Кремль продовжує демонструвати рішучість досягти своїх цілей навіть ціною значних людських і матеріальних втрат.

"Кремлівські голоси роз’яснили позицію Росії щодо переговорів після повідомлень Заходу про зустріч Трампа і Зеленського 17 жовтня, щоб ще раз підтвердити, що Росія залишається відданою усуненню ймовірних "першопричин" війни і не бажає погоджуватися на припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

В ISW нагадали, що Москва неодноразово говорила про необхідність усунення так званих "першопричин" війни, під якими Кремль розуміє розширення НАТО на схід і нібито дискримінацію російськомовного населення в Україні.

"Кремль використовує ці "першопричини" для просування своїх початкових воєнних вимог — нейтралітету України, зміни її законної влади, встановлення проросійського уряду та перегляду політики відчинених дверей НАТО", - підкреслюється у звіті.

Аналітики також вважають, що російська влада активно готує суспільство до "повної перемоги в Україні будь-якою ціною", що суперечить заявам Путіна про можливі територіальні поступки.

"Кремль просуває хибний наратив про те, що Росія неминуче захопить територію, яку вона вимагає, і що Україна, таким чином, несе відповідальність за затягування війни, відмовляючись превентивно здаватися. Однак російські війська насправді здійснюють повзучі, незначні територіальні просування з дуже високим рівнем втрат, бо Путін неодноразово відхиляв пропозиції Америки й України щодо припинення вогню. Росія, а не Україна, неодноразово демонструвала, що її відмова від компромісу або участі в добросовісних переговорах є причиною відсутності миру", - підсумували в ISW.

Чи може Путін відмовитись від своїх цілей

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв сказав, що якщо Путін зрозуміє, що він ніяк не може досягти тих цілей, які поставив перед початком війни, він може використати ядерну зброю.

"Йому потрібно домогтися результатів, тому що жоден диктатор - і Путін не виняток - не є всевладною сутністю: він залежить від людей навколо себе. Йому необхідно демонструвати своєму оточенню, що він веде їх до перемоги і процвітання", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, заступник керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький сказав, що Росія не планує зупиняти війну найближчим часом і готується до активних бойових дій узимку.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна могла б виграти війну і зберегти свою територію, але зараз ситуація виглядає трохи інакше.

Водночас, президент України Володимир Зеленський говорив, що війна в Україні почала рухатися до завершення. На міжнародних переговорах вже формується потужний політичний запит на завершення війни.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

