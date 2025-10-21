Українська Сідні Кроуфорд: Сумська показала ретро-образ вартий Голлівуду

Ви дізнаєтесь:
- Ольга Сумська опублікувала архівне фото
- На кого була схожою акторка в молодості
Відома українська акторка Ольга Сумська поділилася своїм розкішним архівним фото та викликала хвилю ностальгії серед своїх шанувальників. Зірка показала у своєму Instagram, як виглядала у 2000-х роках, коли тільки починала активно зніматися у кіно та на телебаченні.
Акторка опублікувала світлину 25-річної давнини, на якій виглядала дуже ефектно — ніби з фільму "Красуня". На фото в Ольги довге густе волосся, укладене в м’які локони, які красиво спадали на плечі. Образ доповнював яскравий макіяж з акцентом на очах та губах, що підкреслював її природну красу.
На знімку Ольга Сумська зображена у модній шкірянці, що була трендом початку 2000-х. Фото передає настрій того часу — легкий відтінок романтики, блиск гламуру та елегантність, яка завжди була невід’ємною рисою акторки.
"Здається, десь 2000 рік…" — написала артистка під фото.
Фанати були у захваті від фото Сумської та порівняли її з голлівудськими акторками Сінді Кроуфорд та Пенелопою Круз, які вважались еталоном жіночої краси та естетики. Також прихильники побачили візуальну схожість Ольги з героїнею культового фільму "Красуня".
Раніше Главред повідомляв, що акторка Наталія Сумська показала своє свіже фото зі Львова, де жила з батьками десять років. Знаменитість опублікувала знімок, на якому вона постала біля будинку, де, ймовірно, колись жила. На цьому ж місці Наталя фотографувалася з мамою в дитинстві.
Також українська відома акторка Ольга Сумська звернулася до мами Ганни Сумської, яка померла у 2022 році. Ольга зробила публікацію в день народження рідної людини. Знаменитість опублікувала серію фото мами, зроблені в різні роки, також на знімках з'явилася й Ольга в дитинстві.
Про персону: Ольга Сумська
Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
