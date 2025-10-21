Українська Сідні Кроуфорд: Сумська показала ретро-образ вартий Голлівуду

Ольга Сумська опублікувала фото, яке зробила 25 років тому.

Ольга Сумська показала розкішний ретро-образ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ольга Сумська опублікувала архівне фото

На кого була схожою акторка в молодості

Відома українська акторка Ольга Сумська поділилася своїм розкішним архівним фото та викликала хвилю ностальгії серед своїх шанувальників. Зірка показала у своєму Instagram, як виглядала у 2000-х роках, коли тільки починала активно зніматися у кіно та на телебаченні.

Акторка опублікувала світлину 25-річної давнини, на якій виглядала дуже ефектно — ніби з фільму "Красуня". На фото в Ольги довге густе волосся, укладене в м’які локони, які красиво спадали на плечі. Образ доповнював яскравий макіяж з акцентом на очах та губах, що підкреслював її природну красу.

Ольга Сумська 25 років тому / фото: instagram.com, Ольга Сумська

На знімку Ольга Сумська зображена у модній шкірянці, що була трендом початку 2000-х. Фото передає настрій того часу — легкий відтінок романтики, блиск гламуру та елегантність, яка завжди була невід’ємною рисою акторки.

"Здається, десь 2000 рік…" — написала артистка під фото.

Ольга Сумська - акторка / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Фанати були у захваті від фото Сумської та порівняли її з голлівудськими акторками Сінді Кроуфорд та Пенелопою Круз, які вважались еталоном жіночої краси та естетики. Також прихильники побачили візуальну схожість Ольги з героїнею культового фільму "Красуня".

Прихильники знайшли схожість образу з фільмом "Красуня" / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ольгу Сумську порівняли з Сінді Кроуфорд / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ольга Сумська схожа на Пенелопу Круз / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Про персону: Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

