Українська Сідні Кроуфорд: Сумська показала ретро-образ вартий Голлівуду

Христина Трохимчук
21 жовтня 2025, 11:21
41
Ольга Сумська опублікувала фото, яке зробила 25 років тому.
Ольга Сумська
Ольга Сумська показала розкішний ретро-образ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ви дізнаєтесь:

  • Ольга Сумська опублікувала архівне фото
  • На кого була схожою акторка в молодості

Відома українська акторка Ольга Сумська поділилася своїм розкішним архівним фото та викликала хвилю ностальгії серед своїх шанувальників. Зірка показала у своєму Instagram, як виглядала у 2000-х роках, коли тільки починала активно зніматися у кіно та на телебаченні.

Акторка опублікувала світлину 25-річної давнини, на якій виглядала дуже ефектно — ніби з фільму "Красуня". На фото в Ольги довге густе волосся, укладене в м’які локони, які красиво спадали на плечі. Образ доповнював яскравий макіяж з акцентом на очах та губах, що підкреслював її природну красу.

відео дня
Ольга Сумська
Ольга Сумська 25 років тому / фото: instagram.com, Ольга Сумська

На знімку Ольга Сумська зображена у модній шкірянці, що була трендом початку 2000-х. Фото передає настрій того часу — легкий відтінок романтики, блиск гламуру та елегантність, яка завжди була невід’ємною рисою акторки.

"Здається, десь 2000 рік…" — написала артистка під фото.

Ольга Сумська
Ольга Сумська - акторка / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Фанати були у захваті від фото Сумської та порівняли її з голлівудськими акторками Сінді Кроуфорд та Пенелопою Круз, які вважались еталоном жіночої краси та естетики. Також прихильники побачили візуальну схожість Ольги з героїнею культового фільму "Красуня".

Ольга Сумська
Прихильники знайшли схожість образу з фільмом "Красуня" / фото: instagram.com, Ольга Сумська
Ольга Сумська
Ольгу Сумську порівняли з Сінді Кроуфорд / фото: instagram.com, Ольга Сумська
Ольга Сумська
Ольга Сумська схожа на Пенелопу Круз / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Раніше Главред повідомляв, що акторка Наталія Сумська показала своє свіже фото зі Львова, де жила з батьками десять років. Знаменитість опублікувала знімок, на якому вона постала біля будинку, де, ймовірно, колись жила. На цьому ж місці Наталя фотографувалася з мамою в дитинстві.

Також українська відома акторка Ольга Сумська звернулася до мами Ганни Сумської, яка померла у 2022 році. Ольга зробила публікацію в день народження рідної людини. Знаменитість опублікувала серію фото мами, зроблені в різні роки, також на знімках з'явилася й Ольга в дитинстві.

Про персону: Ольга Сумська

Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ольга Сумська
Зникне зі столу першим: салат із буряка, смачніший за "Шубу"

