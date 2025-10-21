У небі над Україною помітили унікальну комету: вона максимально наблизилася до Землі

Коротко:
- Комету виявили тільки 3 січня 2025 року
- Найближче проходження до Сонця очікується 8 листопада 2025 року
У ніч на вівторок, 21 жовтня, в небі над Україною була помітна комета C/2025 A6 Lemmon. Про це пише УНІАН.
Цю комету виявили тільки 3 січня 2025 року. Її орбітальний період становить приблизно 1350 років, а найближче проходження до Сонця очікується 8 листопада 2025 року, коли вона підійде до нього на відстань близько 79 млн км. Після цього період обертання зменшиться до приблизно 1150 років.
Минулої ночі було максимальне зближення із Землею, завдяки чому комету можна було побачити неозброєним оком на вечірньому небі.
Знімки унікальної комети, зокрема, вдалося зробити в місті Рені Одеської області.
Останні новини про космос
Як писав Главред, нещодавно астрономам вдалося зафіксувати загадковий об'єкт поблизу Землі, застосувавши інноваційний спосіб спостереження.
Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше зазвучала в космосі.
Крім цього, ми розповідали, чому планети круглі, а астероїди ні.
Вам також може сподобатися:
- Зима без укусів: куди насправді зникають комарі під час зимових холодів
- У всіх людей однаково - вчені розкрили, скільки важить душа і який вигляд вона має
- Таке буває раз на 1350 років: небо нашої планети відвідає рідкісний "гість"
Комета C/2025 A6 Lemmon - що про неї відомо
Спочатку комету C/2025 A6 Lemmon прийняли за астероїд. Однак аналіз даних показав наявність щільної коми. Пізніше вдалося зафіксувати і короткий хвіст.
Влітку 2025 року комета тимчасово "пропала" в яскравому сонячному сяйві, але 2 липня знову з'явилася на ранковому небі - помітно яскравіше, ніж прогнозували астрономи.
2 листопада комета перетне небесний екватор, продовжуючи свій довгий шлях Сонячною системою.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред