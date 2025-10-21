У небі над Україною помітили унікальну комету: вона максимально наблизилася до Землі

Минулої ночі було максимальне зближення із Землею, завдяки чому комету можна було побачити неозброєним оком на вечірньому небі.

Знімки унікальної комети вдалося зробити в місті Рені / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, фото Владислав Панін

Коротко:

Комету виявили тільки 3 січня 2025 року

Найближче проходження до Сонця очікується 8 листопада 2025 року

У ніч на вівторок, 21 жовтня, в небі над Україною була помітна комета C/2025 A6 Lemmon. Про це пише УНІАН.

Цю комету виявили тільки 3 січня 2025 року. Її орбітальний період становить приблизно 1350 років, а найближче проходження до Сонця очікується 8 листопада 2025 року, коли вона підійде до нього на відстань близько 79 млн км. Після цього період обертання зменшиться до приблизно 1150 років.

Знімки унікальної комети, зокрема, вдалося зробити в місті Рені Одеської області.

Знімки унікальної комети вдалося зробити в місті Рені / Фото Владислав Панін

Комета C/2025 A6 Lemmon - що про неї відомо Спочатку комету C/2025 A6 Lemmon прийняли за астероїд. Однак аналіз даних показав наявність щільної коми. Пізніше вдалося зафіксувати і короткий хвіст. Влітку 2025 року комета тимчасово "пропала" в яскравому сонячному сяйві, але 2 липня знову з'явилася на ранковому небі - помітно яскравіше, ніж прогнозували астрономи. 2 листопада комета перетне небесний екватор, продовжуючи свій довгий шлях Сонячною системою.

