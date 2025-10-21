Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наукові факти

У небі над Україною помітили унікальну комету: вона максимально наблизилася до Землі

Віталій Кірсанов
21 жовтня 2025, 10:52
229
Минулої ночі було максимальне зближення із Землею, завдяки чому комету можна було побачити неозброєним оком на вечірньому небі.
Знімки унікальної комети вдалося зробити в місті Рені
Знімки унікальної комети вдалося зробити в місті Рені / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, фото Владислав Панін

Коротко:

  • Комету виявили тільки 3 січня 2025 року
  • Найближче проходження до Сонця очікується 8 листопада 2025 року

У ніч на вівторок, 21 жовтня, в небі над Україною була помітна комета C/2025 A6 Lemmon. Про це пише УНІАН.

Цю комету виявили тільки 3 січня 2025 року. Її орбітальний період становить приблизно 1350 років, а найближче проходження до Сонця очікується 8 листопада 2025 року, коли вона підійде до нього на відстань близько 79 млн км. Після цього період обертання зменшиться до приблизно 1150 років.

відео дня

Минулої ночі було максимальне зближення із Землею, завдяки чому комету можна було побачити неозброєним оком на вечірньому небі.

Знімки унікальної комети, зокрема, вдалося зробити в місті Рені Одеської області.

Знімки унікальної комети вдалося зробити в місті Рені
Знімки унікальної комети вдалося зробити в місті Рені / Фото Владислав Панін

Останні новини про космос

Як писав Главред, нещодавно астрономам вдалося зафіксувати загадковий об'єкт поблизу Землі, застосувавши інноваційний спосіб спостереження.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше зазвучала в космосі.

Крім цього, ми розповідали, чому планети круглі, а астероїди ні.

Вам також може сподобатися:

Комета C/2025 A6 Lemmon - що про неї відомо

Спочатку комету C/2025 A6 Lemmon прийняли за астероїд. Однак аналіз даних показав наявність щільної коми. Пізніше вдалося зафіксувати і короткий хвіст.

Влітку 2025 року комета тимчасово "пропала" в яскравому сонячному сяйві, але 2 липня знову з'явилася на ранковому небі - помітно яскравіше, ніж прогнозували астрономи.

2 листопада комета перетне небесний екватор, продовжуючи свій довгий шлях Сонячною системою.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    астероїд космос цікаві новини
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Коли увімкнуть опалення по всій Україні: в Укренерго дали остаточну відповідь

    Коли увімкнуть опалення по всій Україні: в Укренерго дали остаточну відповідь

    11:04Україна
    Москва відхрестилася від зустрічі Рубіо та Лаврова: що відомо

    Москва відхрестилася від зустрічі Рубіо та Лаврова: що відомо

    11:02Політика
    Не лише капітуляція України: в ISW сказали, який наратив просуває Кремль

    Не лише капітуляція України: в ISW сказали, який наратив просуває Кремль

    09:38Війна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Ці знаки зодіаку чекає несподіване фінансове надходження у Молодик: хто щасливчик

    Ці знаки зодіаку чекає несподіване фінансове надходження у Молодик: хто щасливчик

    Скільки варити яйце, щоб жовток був рідким: точний час аж до секунди

    Скільки варити яйце, щоб жовток був рідким: точний час аж до секунди

    Саміт Трампа і Путіна під загрозою: зустріч Рубіо та Лаврова відкладається - CNN

    Саміт Трампа і Путіна під загрозою: зустріч Рубіо та Лаврова відкладається - CNN

    "Викликали швидку": що сталося з Наталією Могилевською

    "Викликали швидку": що сталося з Наталією Могилевською

    Карта Deep State онлайн за 21 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 21 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Останні новини

    12:05

    "Шукали людей": сестра Марини Поплавської висунула звинувачення Крутоголову

    11:47

    "Відкриття ще одного фронту": Україна почала закупівлю у США бойових вертольотів

    11:22

    Росіяни влаштували провокацію Ротару - що сталося

    11:21

    Українська Сідні Кроуфорд: Сумська показала ретро-образ вартий Голлівуду

    11:14

    Операція в тилу ворога: бійці ССО влаштували засідку та знищили окупантів

    Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уНаступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у
    11:04

    Коли увімкнуть опалення по всій Україні: в Укренерго дали остаточну відповідь

    11:02

    Москва відхрестилася від зустрічі Рубіо та Лаврова: що відомо

    10:52

    У небі над Україною помітили унікальну комету: вона максимально наблизилася до Землі

    10:46

    Окупанти "пролізли" одразу в трьох населених пунктах: DeepState розкрив деталі

    Реклама
    10:45

    Китайський гороскоп на завтра 22 жовтня: Тиграм - сором, Зміям - дурниці

    10:35

    Символи - під прицілом: куди потрібно бити ЗСУ, щоб похитнути владу Путіна

    10:27

    Не пишіть "все буде добре": хвороба Симоньян перейшла на нову стадію

    10:17

    Як сказати українською "сладкоежка": усі роблять одну грубу помилкуВідео

    10:11

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 жовтня (оновлюється)

    09:54

    США проти плану ЄС щодо використання активів РФ для України - Bloomberg

    09:43

    "Обкрадати": учасники "Дизель Шоу" провели обшук у квартирі загиблої ПоплавськоїВідео

    09:38

    Не лише капітуляція України: в ISW сказали, який наратив просуває Кремль

    09:16

    Ознаки того, що карма вашого минулого життя наздоганяє вас

    08:58

    Карта Deep State онлайн за 21 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    08:51

    Втрата Куп'янська відкриє дорогу в український тил: куди РФ зможе просунутися

    Реклама
    08:34

    Численні вибухи та пожежа: невідомі дрони атакували Ростовську областьВідео

    08:10

    Чи говорив Трамп віддати весь Донбас?Погляд

    08:00

    Саміт Трампа і Путіна під загрозою: зустріч Рубіо та Лаврова відкладається - CNN

    07:16

    Повний блекаут у Чернігові: місто залишилося без світла та води

    06:46

    У США відклали розгляд нових санкцій проти Росії до саміту Трампа і Путіна в Угорщині

    06:10

    Як білий прапор Путіна став коричневимПогляд

    05:50

    Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини з фотокамерою за 45 сек

    05:33

    Гороскоп на завтра 22 жовтня: Скорпіонам - зрада, Рибам - несподіваний подарунок

    05:09

    "Тони золота у банку Англії": як гетьман Полуботок заробив свої незлічені скарбиВідео

    04:30

    Винагорода від Всесвіту: шістьох знаків зодіаку чекає справжня радість

    04:06

    Всесвіт підготував сюрпризи: хто 21 жовтня отримає хороші новини

    03:36

    Росте в горщику краще, ніж квіти: як виростити ананас із купленого в магазині

    02:47

    "Не краще Повалій": Приходько зірвалась на підлітка через російську мову

    02:19

    Ірина Білик загадала дилему про самотність - не обійшлося без Христини Соловій

    01:30

    Дружина футболіста Зінченка отримала рідкісний подарунок від Девіда Бекхема - деталі

    01:27

    Танки, квадроцикли і піхота: у ЗСУ розповіли, де ворог пішов у штурм

    00:57

    Харків зазнав атаки КАБами: пошкоджено десятки будинків, є постраждалі

    00:49

    Від спортсмена до актора: учасницею "Холостяка-14" стала дівчина відомого українського футболіста

    20 жовтня, понеділок
    23:50

    Усик назвав наступного суперника: коли і з ким відбудеться бій українця

    23:28

    Татова чи мамина: у Мережі з'явилися нові фото Лізи Галкіної

    Реклама
    23:18

    У кількох областях України раптово зникло світло - що відомо

    23:05

    "Ми оперуємо фактами": в ГУР розповіли, коли реально очікувати завершення війни

    22:42

    Базові продукти в Україні шалено подорожчали - що злетіло в ціні на 54%

    22:19

    Уже офіційно Бражко: Даша Квіткова засвітила свій новий паспорт

    22:14

    Чи зникнуть відключення світла: Міненерго розповіло про ситуацію в енергосистемі

    21:54

    В ГУР назвали лише один реальний формат припинення вогню - що передбачається

    21:49

    "Спочивай з миром": що знаменитості сказали про Андрія Яценка після його смерті

    21:13

    Ворог кинув "профі" на ключовий напрямок: у ЗСУ розкрили, що стоїть за поспіхом

    21:11

    З 2026 року на дорогах з'являться авто з рожевими номерами - всі подробиці

    20:35

    Зникне зі столу першим: салат із буряка, смачніший за "Шубу"

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
    Мода та краса
    Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
    Новини шоу бізнесу
    Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
    Культура
    Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
    Рецепти
    Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

    © 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти