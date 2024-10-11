'Я не уявляю, як це можна зробити', - депутат про заборону Telegram у Полтаві

Telegram можна заблокувати на національному рівні, підкреслив нардеп.

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Доля Telegram в Україні під питанням / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Полтавській владі навряд чи вдасться заборонити Telegram у цілій області. Але є варіант обмежити можливість скачувати в локальній Мережі, зазначив в інтерв'ю Главреду народний депутат України, голова комітету з питань свободи слова ВРУ Ярослав Юрчишин.

Юрчишин сказав, що не уявляє, як можна "технологічно" заборонити месенджер у цілій області.

Таке рішення можна ухвалити на рівні держави - коли спецслужби оголосять цю Мережу загрозою нацбезпеці. Але навіть у такому разі буде якийсь відсоток тих, хто і далі користуватиметься російським месенджером.

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Для Полтавської області може бути прийнятним інший варіант.

"Загалом по Полтавській області теоретично можна якось змусити локальних постачальників інтернет-послуг блокувати доступ - така можливість у великих постачальників справді є, у малих її може навіть і не бути. Але найголовніше - з огляду на те, що через мобільний інтернет можна завантажити "апку" на свій телефон (раніше з "Однокласниками" і "Вконтакте" такого не було), а контролювати таку процедуру буде досить складно", - пояснив Юрчишин.

Хто такий Ярослав Юрчишин Ярослав Романович Юрчишин (нар. 14 жовтня 1980 р., Мирне, Плесецького району, Архангельська область, РРФСР, СРСР) - український громадський і політичний діяч, експерт у галузі адвокації та боротьби з корупцією. Протягом 2016-2018 років - виконавчий директор Трансперенсі Інтернешнл Україна. Заступник голови партії "Голос", перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України IX скликання, голова комітету ВР з питань свободи слова. Один зі спікерів Форуму Вільних Держав Постросії, пише Вікіпедія.

Але депутат повторив, що вирішити проблему з Telegram можна тільки на національному рівні.

Заборона Telegram в Україні - інші заяви Юрчишина

У цьому ж інтерв'ю Юрчишин розповів, що в Україні прямий контакт із Telegram було втрачено приблизно з весни 2022 року. Зараз Україна отримує інформацію виключно через міжнародну правову допомогу.

За його словами, український уряд досяг певних успіхів у блокуванні російських пропагандистських каналів, співпрацюючи з платформами App Store і Google Play. Влада звернулася до цих компаній з інформацією про використання Telegram для поширення терористичної риторики.

Також він підтвердив, що в Україні працюють над регулюванням соцмережі. Влада хоче отримати можливість так званого ручного сенситивного модерування для критичних тем, таких як пропаганда, питання мобілізації тощо.

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