В Феодосії вигоріло 10 резервуарів: ЗСУ про 'логістичне пекло' після знищення нафтобази

Удар по нафтобазі у Феодосії викликав серйозний дефіцит палива у росіян, які переміщують мобільні заправні станції, через страх нової атаки.

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У Феодосії п'ятий день палає нафтобаза / Колаж: скріншот з відео, ASTRA

На одному з найбільших нафтових терміналів у тимчасово окупованому Криму, який атакували ЗСУ, п'ятий день не можуть загасити пожежу. На російській нафтобазі в Феодосії досі вибухають резервуари з паливом. Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу.

"Є попередні підсумки, що приблизно 10 резервуарів повністю вигоріли, 4 – пошкоджені. Ця оцінка не є остаточною. Найімовірніше, вдалося загасили певні джерела вогню, але це не точно. Тому що поки рятувальники не зайшли на територію об'єкта", - зазначив він.

Братчук додав, що крім знищених резервуарів, постраждало й обладнання нафтобази. Цей об'єкт є ключовим для логістики окупантів, оскільки приймає танкери з нафтопродуктами протягом усього року та забезпечує пальним окуповані території Криму. Зупинка його роботи навіть на короткий час стане серйозною проблемою для російської армії.

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"У будь-якому разізнешкоджена ворожа логістика, а також завдано удару по ресурсах російської армії на південному напрямку. Пального стане менше. Ця ситуація, можливо, кардинально впливатиме на постачання нафтопереробних продуктів, але проведеться дорозвідка і зможемо побачити, як діятиме ворог", – додав речник.

Як зазначив Братчук, ця атака серйозно підірвала ресурси ворога на південному напрямку. Наразі росіяни намагаються компенсувати втрати, використовуючи мобільні АЗС для заправки техніки на території Криму, яку потім відправляють на південний напрямок.

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

У росіян логістичне пекло

Агенти руху "Атеш" підтвердили, що після удару України по нафтобазі у Феодосії, російські окупанти зіткнулися з серйозними проблемами з паливом. "Атеш" фіксують активне переміщення мобільних заправних станцій по всьому Криму.

"Окупанти масово створюють мобільні заправні станції, які постійно змінюють місця дислокації через страх удару по них. Вище командування дало розпорядження обмежити перебування точок зберігання палива одному місці трохи більше 10 – 12 годин", - повідомив рух "Атеш" у Telegram.

За словами руху, удари по критичній інфраструктурі РФ, як нафтобази, впливають не лише на логістичне забезпечення окупаційних військ, але й на їхню здатність виконувати бойові завдання.

"Після знищення нафтобази у Феодосії росіяни потрапили до логістичного пекла", - наголосили у "Атеш".

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



Знищення нафтобази в Криму - що відомо

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 7 жовтня, Сили оборони України завдали удару по морському нафтовому терміналу в Феодосії, що на тимчасово окупованій території Криму. Після удару на нафтобазі, яка забезпечувала пальним російську армію, виникла масштабна пожежа.

Цей термінал є найбільшим на півострові за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувались для потреб ЗС РФ.

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що удар по терміналу в Феодосії був критично важливим для скорочення поставок нафтопродуктів до Криму. Він наголосив, що необхідно знищувати всі російські нафтові термінали, включно з Новоросійським.

Головний редактор Defense Express Олег Катков раніше передбачав, що після удару по нафтобазі у Феодосії російські війська зіткнуться з дефіцитом пального.

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