Обмеження Telegram: в Україні працюють над регулюванням соцмережі - Юрчишин

Українські чиновник прагнуть втілити правила користування Telegram, що існують в європейських спільнотах.

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Україна хоче ввести правила користування соцмережею, як у європейських спільнотах / Колаж: Главред, фото: pixabay

Більшість українців з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії отримують інформацію про події в країні з Telegram. Однак зараз ведеться робота для регулювання правил соціальної мережі в Україні.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів народний депутат України, голова комітету з питань свободи слова ВРУ Ярослав Юрчишин. Він переконує, що не йде мова про контроль інформації, адже ніхто на це не має права.

Натомість в Україні хочуть отримати можливість так званого ручного сенситивного модерування для критичних тем, як от пропаганда, питання мобілізації, тощо.

"Ми маємо розуміти, що наші складнощі не використовуються маніпулятивно проти нас. У принципі, це все, чого ми хотіли б з погляду взаємодії та регулювання соціальних мереж. Ми рухаємось у розрізі європейських стандартів. На жаль, Digital service act, який регулює це питання у євроспільнотах, не поширюється на країни-кандидати. Тому в нас комунікація відбувається так: ми адаптуємо ці правила у себе, але розуміємо, що нам треба домовитися з Берліном, щоб їхнє регулювання теж поширювалося і на нас, як зараз європейські правила мобільного зв'язку поширюються на територію України", - пояснив нардеп.

Друге, чого хочуть досягти в Україні - це санкціонування інтернет-продуктів та систем, що використовують російські програмні коди. Вже зараз Міністерство цифрової трансформації спільно зі спецслужбами фактично верифікує інформацію про наявність російського IT-продукту у Telegram, щоб у майбутньому можна було санкціонувати обмеження у судовому процесі таких програмних рішень.

Дивіться відео про можливість обмеження Telegram в Україні:

"Ті, хто хоче підірвати свободу слова (пропагандисти, дезінформатори), тікають в анонімність, щоб не відповідати. І тут йдеться як про державний рівень країни-агресора (Росія стосовно Заходу, і в першу чергу США та Україна, моментами), так і про певні терористичні організації на кшталт ІДІЛ або ХАМАС", - наголосив Юрчишин.

Тому, в даному випадку, дуже гостро постає питання взаємодії із соціальними мережами не лише в Україні, а й у всьому світі. І питання обмежується далеко не лише Telegram - усі соціальні мережі поступово вводять модерацію, яка також не завжди досконала.

Хто такий Ярослав Юрчишин Яросла́в Рома́нович Юрчи́шин (нар. 14 жовтня 1980, Мирне, Плесецького району, Архангельска область, РРФСР, СРСР) — український громадський та політичний діяч, експерт у галузі адвокації та боротьби з корупцією. Протягом 2016—2018 років — виконавчий директор Трансперенсі Інтернешнл Україна. Заступник голови партії "Голос", перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України IX скликання, голова комітету ВР з питань свободи слова . Один із спікерів Форуму Вільних Держав Постросії, пише Вікіпедія.

Обмеження Telegram в Україні - що відомо

Нагадаємо, що в Україні обмежили використання Telegram для українських військових і держслужбовців. Згідно з рішенням Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК), використання Telegram обмежується в органах державної влади, військових формуваннях і на об’єктах критичної інфраструктури.

Напередодні Національний координаційний центр кібербезпеки РНБО рекомендував ввести в Telegram обов’язкову двофакторну авторизацію та скасування синхронізації контактів.

Раніше, на початку 2022 року, засновник месенджера Telegram Павло Дуров заявляв, що готовий розглянути можливість частково або повністю обмежити роботу телеграм-каналів, в залучених в ситуацію навколо України країнах.

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