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Telegram ігнорує Україну з 2022 року: нардеп розкрив несподівані подробиці комунікації

Руслана Заклінська
11 жовтня 2024, 18:23
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Успіхи у блокуванні російських пропагандистських каналів досягалися завдяки співпраці з платформами App Store і Google Play, розповів Ярослав Юрчишин.
Telegram ігнорує Україну з 2022 року: нардеп розкрив несподівані подробиці комунікації
Telegram з Україною перестав спілкуватися напряму з весни 2022 року / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Україні прямий контакт з Telegram було втрачено приблизно з весни 2022 року. Наразі Україна отримує інформацію суто через міжнародну правову допомогу. Про це в інтервʼю Главреду розповів народний депутат України, голова комітету з питань свободи слова ВРУ Ярослав Юрчишин.

"Напряму Telegram з Україною перестав спілкуватися десь з весни 2022 року. При тому, що це були де-факто персональні комунікації на рівні Міністерства цифрової трансформації, адміністрації "Телеграму", але з того часу останні банально ігнорують переважну більшість запитів", - розповів нардеп.

За його словами, український уряд досягнув певних успіхів у блокуванні російських пропагандистських каналів, співпрацюючи з платформами App Store та Google Play. Влада звернулася до цих компаній з інформацією про використання Telegram для поширення терористичної риторики. Ці платформи, не бажаючи ставати співучасниками, вжили заходів і змусили Telegram видалити кілька каналів.

"Але в цей же період часу раптом перестали працювати чат-боти в "Телеграмі" наших безпекових та урядових структур (мова йде про блокування чат-ботів "Головний бот розвідки", "єВорог", "STOP Russian War", "єППО" та інших у квітні 2024 року – Главред)", - зауважив Юрчишин.

Хоча їхня робота була відновлена, ситуація свідчить про те, що Telegram, схоже, намагається уникати комунікації з Україною. Нардеп наголосив, якщо спілкування і відбувається, то воно не має характеру співпраці, а більше нагадує взаємодію з позиції сили.

Дивіться відео інтервʼю Ярослава Юрчишина Главреду щодо заборони Telegram в Україні:

Хто такий Ярослав Юрчишин

Яросла́в Рома́нович Юрчи́шин (нар. 14 жовтня 1980, Мирне, Плесецького району, Архангельска область, РРФСР, СРСР) — український громадський та політичний діяч, експерт у галузі адвокації та боротьби з корупцією. Протягом 2016—2018 років — виконавчий директор Трансперенсі Інтернешнл Україна. Заступник голови партії "Голос", перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України IX скликання, голова комітету ВР з питань свободи слова . Один із спікерів Форуму Вільних Держав Постросії, пише Вікіпедія.

Заборона Telegram в Україні - що відомо

Нагадаємо, в Україні введено обмеження на використання Telegram для військових та державних службовців. Згідно з рішенням Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК), платформа заборонена в органах державної влади, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури.

Також стало відомо, що Верховна Рада обмежить використання Telegram за рекомендацією РНБО. Зокрема, запроваджено обов’язкову двофакторну авторизацію та скасування синхронізації контактів.

Крім того, раніше повідомлялося про затримання засновника месенджера Telegram Павла Дурова у Франції. В Центрі протидії дезінформації України зазначили, що це може суттєво підірвати агентурну мережу РФ в Європі і стати серйозною загрозою для Москви.

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