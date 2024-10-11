РФ зазнає у Торецьку величезних втрат: у ЗСУ роз'яснили заяву про окупацію 50% міста

Через значні втрати РФ постійно поповнює свої сили, хоча про ротації великих підрозділів мова не йде, наголосила Анастасія Бобовнікова.

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Російські війська щодня втрачають до 200 бійців у Торецьку / Колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 1 окрема танкова Сіверська бригада

Російські окупанти контролюють лише східну частину Торецька. В інших районах міста тривають запеклі бої. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речниця оперативно-тактичної групи "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

За її словами, ситуація в Торецьку залишається складною. Бої в місті проходять важко і нестабільно, однак ЗСУ, незважаючи на чисельну перевагу ворога, вдається стримувати його наступ.

Бобовнікова розповіла, що втрати російських військ у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" щодня становлять близько 200 солдатів вбитими та пораненими. За місяць ці втрати сягають приблизно 6 тисяч осіб. Через значні втрати армія РФ постійно поповнює свої сили, хоча про ротації великих підрозділів, таких як дивізії чи бригади, мова не йде.

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"Щодо сил, які вони підтягнули, то, скажімо так, вони зазнають дуже великих втрат. Тобто це щодня в зоні нашої відповідальності близько 200 осіб вбитими та пораненими", - зазначила Бобовнікова.

Заяви про окупацію частини міста

Також вона прокоментувала заяву начальника Торецької міської військової адміністрації Василя Чинчика, який стверджував, що ЗСУ контролюють 40-50% території міста, а решта під окупацією.

Спікер ОТГ "Луганськ" уточнила, що важливо розрізняти терміни "під контролем ЗСУ" і "окупована територія".

"Навіть якщо ви подивитеся на карту DeepState, там можна побачити два кольори. Червоний - там, де наших військових вже немає, сірий - там, де ведуться бої. Ви можете побачити, що червоним позначена лише східна частина міста - вулиця Центральна та кілька вулиць на південь від вулиці Центральної. А на решті території точаться бої", - пояснила речниця.

Бобовінкова додала, що росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ малими групами та знищують місто. За її словами, у місті майже не залишилося вцілілих будівель.

"Їх тактика незмінна. Вони стирають місто артилерією. Ми це вже бачили в інших містечках Донбасу. І після цього штурмують малими групами. Тобто, такими маленькими ударами намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні", - наголосила спікер ОТГ "Луганськ".

Торецьк / Інфографіка: Главред

Торецьк Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія. Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб. Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу. Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.

Ситуація в Торецьку - останні новини

Нагадаємо, найскладніша ситуація наразі спостерігається в районах Торецька та Нью-Йорка. Росіяни закріпилися на двох вулицях Торецька, розповіла представниця ОТГ "Луганськ".

Водночас начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик заявив, близько 40-50% Торецька залишається під контролем ЗСУ, тоді як інша частина міста окупована російськими силами. За його словами, українські військові утримують позиції, попри спроби росіян захопити місто повністю.

Також російські війська активізували операції на сході України в секторі Авдіївка-Покровськ і готуються до можливого наступу на Покровськ, повідомило Міністерство оборони Великої Британії. Тривають й бої за контроль над Торецьком, де російські війська намагаються просунутися, але їхнє просування повільне.

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