Стягнення штрафів ТЦК з військовозобов'язаних без доходів і майна: відповідь юриста

Можливий арешт банківських рахунків, якщо у боржника вони є, а кошти з них можуть бути стягнуті на користь держави, каже Дмитро Франчук.

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Військовозобов'язаних попередили про ймовірні санкції / Колаж: Главред, фото: armyinform, telegraf

Якщо у військовозобов'язаного, який не оновив дані в ТЦК про місце свого проживання, номер телефону та електронну адресу, справді немає майна, з якого можна стягнути штраф, його, ймовірно, не зможуть притягнути до відповідальності, заявив юрист Дмитро Франчук.

"Виконавча служба може накладати арешт на майно боржника, включно з транспортними засобами, нерухомістю та іншими цінностями. Якщо боржник не має арештованого майна, виконавча служба може вжити інших заходів", - пояснив він у коментарі РБК-Україна.

При цьому він пояснює, що можливий арешт банківських рахунків, якщо у боржника вони є, а кошти з них можуть бути стягнуті на користь держави.

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Крім того, також можливе обмеження прав - за певних умов виконавча служба може обмежити деякі права боржника, наприклад, право на виїзд за кордон.

"Соціальні виплати - якщо боржник отримує соціальні виплати, виконавча служба може накласти на них стягнення. Однак є певні види соціальних виплат, які не можуть бути заарештовані, такі, як допомога на дітей, пенсії за віком та інші виплати, передбачені законодавством", - зазначив він.

Ще один вид стягнень - громадські роботи, які можуть застосовуватися, якщо у боржника немає змоги заплатити штраф, а суд може призначити цей вид стягнень, як альтернативу грошовому штрафу.

"Ці механізми забезпечують певний рівень виконання рішень суду та інших органів, навіть якщо у боржника немає офіційного доходу або власності", - додав Франчук.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше юрист пояснив, з якими документами потрібно йти в ТЦК для оновлення даних. Адвокат детально розповів, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.

У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації. Уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані через додаток "Резерв+", каже Дмитро Лазуткін.

Відомо, що серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, є один мільйон і 100 тисяч військовозобов'язаних, які придатні до призову.

/ фото: Главред

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