Оновлення даних в ТЦК: у Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації

В Україні з 18 травня 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним військовозобов'язані особи протягом 60 днів - аж до 16 липня - зобов'язані оновити свої персональні дані в ТЦК і СП. Наразі відомо, що серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, є один мільйон і 100 тисяч військовозобов’язаних, які придатні до призову. Про це заявив в ефірі "Армія TV" речник Міністерства оборони України - старший лейтенант Дмитро Лазуткін.
"Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони", - пояснив він.
За інформацією Лазуткіна, додаток "Резерв+" активно використовується військовозобов’язаними, призовниками та резервістами - уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані через нього.
"Зрозуміло, що найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту", - підкреслив речник МО.
Хто такий Дмитро Лазуткін?
Дмитро Лазуткін (18 листопада 1978, Київ) — український поет, журналіст, телевізійний продюсер, спортивний коментатор. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2024). З 2023 року проходить військову службу у складі 47 ОМБр "Маґура" ЗС України. З 10 квітня 2024 є речником Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
Оновлення даних в ТЦК - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовозобов'язані до 16 липня зобов'язані оновити свої персональні дані. Також відомо, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.
В той же час, співробітники Національної поліції мають право примусово доправляти людей, які перебувають у розшуку, до ТЦК і СП (у просторіччі - військкомати) у порядку адміністративного затримання.
Крім того, наразі немає жодних вагомих підстав для продовження часу, який дається військовозобов'язаним українцям, для оновлення своїх військово-облікових даних.
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