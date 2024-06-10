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Чи продовжать термін оновлення даних у ТЦК для військовозобов'язаних: у Раді поставили крапку

Дмитро Відоменко
10 червня 2024, 11:31
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Нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський максимально детально відповів, чи продовжать термін для оновлення даних військовозобов'язаних.
Мобілізація, Рада
Мобілізація 2024 в Україні - чи продовжать термін оновлення даних / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Наразі немає жодних вагомих підстав для продовження часу, який дається військовозобов'язаним українцям, для оновлення своїх військово-облікових даних. Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна член комітету Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки і народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.

Як каже нардеп, заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко нещодавно надала комітету статистику по темі. І, згідно з нею, у період із 18 травня до 3 червня 2024 року свої дані оновили понад 1,5 мільйона українців. Із них 1,3 мільйона зробили це за допомогою застосунку "Резерв+", 117 тисяч - через ЦНАП, 90 тисяч - через ТЦК і СП (у просторіччі - військкомати).

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"Тобто така динаміка дає змогу бути впевненим, що якщо громадяни хочуть - то в них є всі можливості вчасно оновити свої військово-облікові дані. Тобто динаміка не вказує на необхідність продовження цього терміну", - підсумував Веніславський.

Хто такий Федір Веніславський?

Федір Володимирович Веніславський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) - викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського в Конституційному Суді України (3 червня 2019 - 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Нагадаємо, громадяни України, які перебували за кордоном понад 3 місяці, зобов'язані до 16 червня особисто стати на військовий облік у ТЦК. Постановою Кабміну №563 встановлено, що це обов'язково для чоловіків, які були зняті з військового обліку через виїзд за кордон.

Також Кабмін планує відтермінувати взяття на облік 17-річних українців, які перебувають за кордоном. Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що зараз Міноборони вимагає їхнього повернення для військового обліку, але уряд розуміє, що це лише збільшить навантаження на ТЦК і не допоможе мобілізації.

Як повідомляв Главред, українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, повинні мати військово-облікові документи для отримання паспорта України або закордонного паспорта. Нові правила набудуть чинності 30 червня.

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