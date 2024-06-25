Зміна термінів оновлення даних у ТЦК: у Міноборони дали остаточну відповідь

У Мережі з'явилась інформація про те, що Міністерство оборони раптово змінило терміни оновлення даних у ТЦК і СП для військовозобов'язаних. Відповідне рішення нібито підписав міністр оборони Рустем Умеров. Документ на своїй сторінці у Фейсбук опублікував народний депутат України Володимир Ар'єв.
У тексті документа йдеться про те, що Міноборони підтримало законопроєкт №11305 про збільшення термінів оновлення даних. Тепер у військовозобов'язаних є не 60 днів, а 150.
"Міноборони підтримує мій із колегами законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов'язаними", - написав Ар'єв.відео дня
Збільшили терміни для оновлення даних чи ні - відповідь Умерова
Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що відомство не підтримує законопроєкт про збільшення термінів оновлення даних у ТЦК. Крайньою датою залишається 16 липня 2024 року. Про це повідомляє Українська правда.
"У Міністерстві оборони України, в межах компетенції, з урахуванням проведеного аналізу уточнення даних громадянами України через електронний кабінет, центри надання адміністративних послуг та шляхом особистого прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, додатково опрацьовано проєкт Закону України "Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового призову", - йдеться в тексті документа.
Міністр просить залишити без розгляду попередній лист Міноборони.
Оновлення даних у ТЦК - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовозобов'язані були зобов'язані до 16 липня оновити свої персональні дані. Також відомо, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.
Водночас співробітники Національної поліції мають право примусово доставляти людей, які перебувають у розшуку, в ТЦК і СП (у просторіччі - військкомати) в порядку адміністративного затримання.
Крім того, наразі немає жодних вагомих підстав для подовження часу, який дається військовозобов'язаним українцям, для оновлення своїх військово-облікових даних.
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