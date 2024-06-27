Оновлення даних: у Міноборони жорстко висловилися щодо продовження термінів

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповідає, чому військове відомство не підтримує законопроєкт про подовження терміну на оновлення даних у "Резерв+".

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Оновлення в Резерв+: у Міноборони зробили заяву щодо продовження термінів / колаж: Главред, фото: Міноборони України, ua.depositphotos.com



Військовозобов'язані українці можуть за лічені хвилини оновити свої військово-облікові дані в ТЦК і СП, ЦНАПах і - особливо - у застосунку "Резерв+", тому подовжувати строки поновлення даних ще 90 днів після 16 липня вважається недоцільним. Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Міністерство оборони наразі не підтримує цей законопроєкт і не вважає за доцільне продовження терміну з 60 до 150 днів для поновлення даних, тому що наразі існують можливості оновити ці дані в ТЦК і СП, ЦНАПах і "Резерв+", де це можна зробити за лічені хвилини", - сказав він.

Лазуткін уточнив, що оновити свої дані одним із перерахованих вище способів можуть абсолютно всі українські військовозобов'язані - призовники і резервісти.

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"Тому ми не бачимо сенсу продовжувати цей термін. Зараз потрібно негайно оновити військово-облікову базу, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні захищати батьківщину", - зазначив він.

Речник Міноборони також повідомив, що станом на ранок четверга, 27 червня, дані оновили 2,43 млн військовозобов'язаних українців, із них - 1,852 млн через мобільний додаток "Резерв+".

Хто такий Дмитро Лазуткін? Дмитро Лазуткін (18 листопада 1978, Київ) - український поет, журналіст, телевізійний продюсер, спортивний коментатор. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2024). З 2023 року проходить військову службу у складі 47 ОМБр "Магура" ЗС України. З 10 квітня 2024 року є спікером Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Оновлення даних у ТЦК - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовозобов'язані до 16 липня зобов'язані оновити свої персональні дані. Також відомо, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.

Водночас співробітники Національної поліції мають право примусово доставляти людей, які перебувають у розшуку, в ТЦК і СП (у просторіччі - військкомати) в порядку адміністративного затримання.

Крім того, наразі немає жодних вагомих підстав для подовження часу, який дається військовозобов'язаним українцям, для поновлення своїх військово-облікових даних.

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