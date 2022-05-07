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Нова "Чорнобаївка" для армії РФ на Зміїному: ЗСУ ударом по морю розтрощили ворожу ціль у морі

7 травня 2022, 14:06

Острів Зміїний - символ потужного опору, непохитності і розтрощення армією України зусиль російських окупантів.

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Українські війська вдарили по російському військовому катеру типу Серна / Скріншот відео Оперативного командування Південь

Збройні сили України продовжують нищити російські окупаційні війська, які намагаються зміцнити свої позиції на острові Зміїний. Українські захисники вже жартують, що острів перетворюється на нову Чорнобаївку. Оприлюднено відео знищення ворожого катера загарбників типу Серна.

У Оперативному командуванні південь у суботу, 7 травня, повідомили про те, що українські війська продовжують битися з російськими окупантами і опублікували відео ліквідації судна з особовим складом ворога. Влучний удар було нанесено за допомогою безпілотника Bayraktar.

читайте такожЗСУ розбили 24$-мільйонний ЗРК Тор, який окупанти РФ готові були перекинути на острів ЗміїнийСпікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук уточнив, що ЗСУ знищили катер окупантів типу Серна.

"Наполегливість рашистів, з якою вони реалізують запрошення "Ласкаво просимо до пекла!", вражає. Чорнобаївка вже стала легендарною жаровнею для орків", - зазначили військові.

Також вони вказали, що острів Зміїний став одним із символів опору окупації Росії і сили українського духу.

"Зміїний – не просто новий захопливий серіал, що йде на рекорд за кількістю та масштабах! Він був одним із знакових об'єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності та розбиття найнаполегливіших зусиль ворога", - підкреслили в ОПК Південь.

Довідка

Острів Зміїний – український острів, який знаходиться в Чорному морі між Одеською областю та Кримом. Острів понад 70 днів перебуває під окупацією Росії, яка захопила територію в день свого військового вторгнення в Україну – 24 лютого.

Саме на острові Зміїний український прикордонник Роман Гриб послав російський військовий корабель на три літери.

Після того, як Збройні сили України потопили флагман Чорноморського флоту крейсер Москва, з'явився шлях до звільнення Зміїного.

Далі ЗСУ 26 та 28 квітня завдали ударів по російських військах на Зміїному. Знищили зенітні установки противника, ЗРК Стріла-10, техніка для зв'язку і 2 російських судна раптор.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що після краху "Москви" росіянам стало складніше контролювати ситуацію в Чорному морі. За словами чиновника, ворог ховається, в основному, в межах Севастополя.

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ЗСУ війська Росії війна Росії та України острів Зміїний
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