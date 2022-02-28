"Ворог не пройде!" ЗСУ розтрощили велику колону військової техніки РФ біля Херсона

ЗСУ спалили чергову колону танків / Соцмережі

На в'їзді до міста Херсон Збройні сили України розбили військову колону російської армії, яка раніше стояла у Куйбишевому. Її спалили. Українські військові обіцяють продовжувати боротися з ворогом.

У Мережі опубліковано відео, згідно з яким українські військові знищили колону російської військової техніки, яка стояла у Куйбишевому і прямувала до Херсону.

"На під'їзді до Херсону трощать колону, у Куйбишевому яка стояла. Палять, палять її... ворог не пройде!"- сказано на відео.

Військові України підкреслили, що битимутьсяй й надалі.

Нагадаємо, після півночі 28 лютого українські військові знищили колону військової техніки Росії під Макаровим Київської області. Серед ворожої техніки були спалені Гради і танки.

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Увечері 28 лютого під Лебедином Сумської області українські військові спалили колону ворожої техніки.

"96 ворожих танків, 20 Градів, 8 бензовозів під Лебедином спалили дощенту артилерією і точними ударами Байрактарів", - розповіла кореспондент 1+1.

Навколо Сум знищили і колону Градів російських окупаційних військ.

Територіальна оборона, допомагаючи Збройним силам України, поливає ворожу військову техніку коктейлями Молотова.