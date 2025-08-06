Кабмін збільшив виплати деяким українцям: скільки обіцяють грошей

Коротко:
- Деякі українці зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію
- Кому і скільки обіцяють грошей
Уряд ухвалив рішення збільшити щомісячні виплати для українців, які постраждали на виробництві та потребують догляду та медичного забезпечення.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Зазначається, що йдеться про тих, хто внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання потребує постійного догляду, ліків або медичних виробів. Відтепер такі люди зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію в більшому розмірі - залежно від рівня потреб.
Така підтримка складатиме:
- 4 000 грн - якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки чи медичні засоби;
- 2 000 грн - у разі потреби в постійному сторонньому догляді та одночасному медичному забезпеченні;
- 1 333 грн - за наявності потреби в побутовому догляді та медичних засобах;
- 800 грн - якщо постійно потрібні санітарно-гігієнічні засоби та ліки або медичні вироби.
Соціальна допомога в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що Кабінет міністрів має намір підвищити розмір базової соціальної допомоги, зробивши його значно вищим за поточний прожитковий мінімум.
Раніше стало відомо, що з 1 липня 2025 року адміністрування соціальних виплат в Україні переходить до Пенсійного фонду України. При цьому одержувачі соціальної допомоги не відчують змін у порядку виплат.
Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що уряд готує оновлення системи державної підтримки громадян, зокрема модернізацію низки соціальних виплат.
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