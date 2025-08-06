Кабмін збільшив виплати деяким українцям: скільки обіцяють грошей

Йдеться про тих, хто внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання потребує постійного догляду.

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Кабмін збільшив виплати деяким українцям / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Коротко:

Деякі українці зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію

Кому і скільки обіцяють грошей

Уряд ухвалив рішення збільшити щомісячні виплати для українців, які постраждали на виробництві та потребують догляду та медичного забезпечення.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

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Зазначається, що йдеться про тих, хто внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання потребує постійного догляду, ліків або медичних виробів. Відтепер такі люди зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію в більшому розмірі - залежно від рівня потреб.

Така підтримка складатиме:

4 000 грн - якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки чи медичні засоби;

2 000 грн - у разі потреби в постійному сторонньому догляді та одночасному медичному забезпеченні;

1 333 грн - за наявності потреби в побутовому догляді та медичних засобах;

800 грн - якщо постійно потрібні санітарно-гігієнічні засоби та ліки або медичні вироби.

Соціальна допомога в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Кабінет міністрів має намір підвищити розмір базової соціальної допомоги, зробивши його значно вищим за поточний прожитковий мінімум.

Раніше стало відомо, що з 1 липня 2025 року адміністрування соціальних виплат в Україні переходить до Пенсійного фонду України. При цьому одержувачі соціальної допомоги не відчують змін у порядку виплат.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що уряд готує оновлення системи державної підтримки громадян, зокрема модернізацію низки соціальних виплат.

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