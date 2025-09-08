Порядок виплат сім’ям загиблих військових оновлено: що зміниться вже у вересні

Розмір одноразової грошової допомоги залишиться без змін.

Виплати сім’ям загиблих військових / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Порядок виплат сім’ям загиблих військових змінено

Так, допомога у 3 млн. грн відбуватиметься негайно

Відповідні правила будуть стосуватися всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України

Міністерство оборони оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців ЗСУ в період дії воєнного стану. Про це йдеться на сайті Міноборони.

Зазначається, що метою змін є забезпечення стабільної та передбачуваної фінансової підтримки членів сімей загиблих захисників з урахуванням зростання видатків на оборону, спричинених повномасштабною російською агресією.

"Нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін", - йдеться у повідомленні.

Тепер порядок виплат буде таким:

загальний розмір одноразової грошової допомоги становитиме 15 млн. грн, тобто залишиться без змін;

виплата 1/5 частини від загального розміру допомоги (3 млн. грн) відбуватиметься негайно;

виплата 4/5 від суми допомоги (12 млн. грн) відбуватиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Рідні загиблих захисників отримуватимуть орієнтовно 150 тис. грн щомісяця.

Виплати сім’ям загиблих військових / фото: mod.gov.ua

"Запровадження рівномірного графіка виплат підсилює плановість та стійкість системи підтримки, одночасно зберігаючи термінову частину допомоги для покриття першочергових потреб родин українських воїнів", - додали в Міноборони.

Варто зауважити, що відповідні правила виплат одноразової грошової допомоги будуть стосуватися всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.

Виплати військовим

Нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко раніше говорив, що зараз українські військові отримують у тилу близько 20 тисяч гривень. Водночас захисники, які виконують завдання на передовій, отримують зарплату в розмірі 100-200 тисяч гривень.

Він вважає, що несправедливим є нинішній рівень оплати праці тилових військових, тому їхня мінімальна зарплата може значно зрости.

Так, рядовий склад може отримувати не менше 50 тисяч гривень, сержантський склад мінімум 70 тисяч гривень, а молодші офіцери - 75-80 тисяч гривень.

Як повідомляв Главред, Верховна Рада у першому читанні підтримала урядовий законопроєкт №13532, який передбачає істотне збільшення розмірів допомоги при народженні дитини та введення нових видів виплат.

Також відомо, що Уряд ухвалив рішення збільшити щомісячні виплати для українців, які постраждали на виробництві та потребують догляду та медичного забезпечення.

