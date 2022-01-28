Виплати субсидії в Україні можуть призупинити: названо умови

Субсидії можуть відібрати / vchasnoua.com

У поточному році багато українців можуть позбутися субсидій. У Мінсоцполітики планують перевірки виплат. Відповідний проект опубліковано на сайті ФПУ (Федерація профспілок України) розміщено проект для обговорення відповідного наказу.

У документі сказано, що структурні підрозділи із соціального захисту населення повинні вивчити особисту справу одержувача субсидії тільки після отримання висновків Міністерства фінансів. Якщо будуть виявлені невідповідності в інформації, яку одержувач вказав в особовій справі, буде проводитися повна перевірка на підставі даних з таких установ:

Державний реєстр прав на нерухоме майно;

Державний реєстр обтяжень рухомого майна;

Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування;

Єдиного державного реєстру транспортних засобів;

Державний реєстр фізичних осіб-платників податків;

Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування;

Єдиного реєстру боржників;

Державний реєстр актів цивільного стану громадян та інших реєстрів;

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Якщо одержувач доведе свою невинність, то суму субсидії йому повернуть.

Нагадаємо, в уряді вирішили збільшити субсидії на оплату послуг житлово - комунального господарства жителям прифронтових районів, які в умовах відсутності тепло-та газопостачання більше використовують електроприлади, а також розширили перелік домогосподарств, які можуть отримувати допомогу від держави.

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