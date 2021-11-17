Кабмін оновив список одержувачів субсидій: хто має право на грошову допомогу

Кабмін оновив список одержувачів субсидій : кому належить грошова допомога / УНІАН

В уряді вирішили збільшити субсидії на оплату послуг житлово-комунального господарства жителям прифронтових районів, які в умовах відсутності тепло - та газопостачання більше використовують електроприлади, а також розширили перелік домогосподарств, які можуть отримувати допомогу від держави. Про це повідомили представники Мінсоцполітики.

За словами чиновників, для жителів населених пунктів на лінії зіткнення в Донбасі розмір субсидії в опалювальний сезон буде обчислюватися з урахуванням соціальних нормативів споживання електричної енергії, які призначені для електроопалення.

"Відповідні зміни спростять доступ до Програми житлових субсидій громадян, які проживають в населених пунктах на лінії зіткнення, а сам розмір субсидії для них істотно збільшиться, що забезпечить надання допомоги з оплати послуг, у тому числі електроенергії, в достатньому розмірі. Для цього буде потрібно тільки акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства і підтвердження органу місцевого самоврядування про відсутність тепло- або газопостачання", - йдеться в тексті

Крім того, право на отримання субсидії люди отримають в наступних випадках:

якщо в їх власності є Саморобний транспортний засіб або мотоцикл вартістю менше чотирьох мінімальних заробітних плат старше п'ять років;

якщо відсутні доходи у зв'язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком лікаря);

при придбанні житла за рахунок коштів, виділених з державного або місцевого бюджету.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з 1 грудня нинішнього року в Україні офіційно підвищується прожитковий мінімум - до 2393 гривень. А наступного року його переглянуть у бік збільшення ще двічі (відповідно до 2508 гривень і 2589 гривень) — з 1 липня і 1 грудня.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб залишиться найвищим і в кінці 2021 року складе 2481 гривень, а в кінці 2022 року — 2684 гривні.

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