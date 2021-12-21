У Кабміні розповіли, чи вплине "ковідна тисяча" на призначення субсидії

Виплачені за вакцинацію кошти не братимуть до уваги під час розрахунку розміру субсидії.
Тисяча гривень, яку вакциновані українці отримують за програмою "єПідтримка", не впливає на призначення житлової субсидії.
Також ця виплата не зменшуватиме розмір субсидії, розповіли у Міністерстві соціальної політики.
"Повідомляємо, що отримання зазначених коштів не впливає на право громадян одержувати житлову субсидію, а також не зменшує розмір житлової субсидії", – наголосили у відомстві.
Ця виплата є одноразовою, і її не враховують до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку розміру субсидії. І тому отримані кошти не позначаться на її розмірі у майбутніх періодах.
"Таким чином, щеплені громадяни можуть отримувати відповідні кошти без втрати права на субсидію або зменшення її розміру", – зазначили у Мінсоцполітики.
Нагадаємо, міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснила, кому і чому не світить субсидія на комуналку. Вона наголосила: якщо працездатна людина старше 18 років не хоче шукати роботу, вчитися або працювати, то їй субсидія не буде виплачуватися.
Також в Мінсоцполітики пояснили, кому з українців треба ще раз подати документи на субсидію. За словами Лазебної, автоматичне перепризначення субсидій відбувалося на підставі наявної в реєстрах інформації.
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