У Кабміні розповіли, чи вплине "ковідна тисяча" на призначення субсидії

У Кабміні пояснили, чи вплине на субсидію 1000 грн за вакцинацію / ua.depositphotos.com

Тисяча гривень, яку вакциновані українці отримують за програмою "єПідтримка", не впливає на призначення житлової субсидії.

Також ця виплата не зменшуватиме розмір субсидії, розповіли у Міністерстві соціальної політики.

"Повідомляємо, що отримання зазначених коштів не впливає на право громадян одержувати житлову субсидію, а також не зменшує розмір житлової субсидії", – наголосили у відомстві.

Ця виплата є одноразовою, і її не враховують до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку розміру субсидії. І тому отримані кошти не позначаться на її розмірі у майбутніх періодах.

"Таким чином, щеплені громадяни можуть отримувати відповідні кошти без втрати права на субсидію або зменшення її розміру", – зазначили у Мінсоцполітики.

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Нагадаємо, міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснила, кому і чому не світить субсидія на комуналку. Вона наголосила: якщо працездатна людина старше 18 років не хоче шукати роботу, вчитися або працювати, то їй субсидія не буде виплачуватися.

Також в Мінсоцполітики пояснили, кому з українців треба ще раз подати документи на субсидію. За словами Лазебної, автоматичне перепризначення субсидій відбувалося на підставі наявної в реєстрах інформації.

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