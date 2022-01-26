Парламент збільшив мінімальний розмір аліментів

Рішення підтримали 299 народних депутатів з 321, зареєстрованого в сесійній залі.
Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів) (№3881)".
Рішення підтримали 299 народних депутатів з 321, зареєстрованого в сесійній залі.
Законом передбачається ситуація, коли місце проживання або перебування батьків невідоме, вони ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину. У такому випадку дитині призначається тимчасова державна допомога з урахуванням матеріального становища сім'ї, в якій виховується дитина, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Виплата тимчасової здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.
Сукупний розмір аліментів, що підлягає стягненню на одну дитину, повинен бути необхідним і достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини і не може бути менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень, де йдеться про ухилення від сплати податків, неможливість утримувати дитину або невідоме місце перебування батьків, вони набирають чинності з 1 січня 2022 року.
Нагадаємо, в уряді вирішили збільшити субсидії на оплату послуг житлово - комунального господарства жителям прифронтових районів, які в умовах відсутності тепло-та газопостачання більше використовують електроприлади, а також розширили перелік домогосподарств, які можуть отримувати допомогу від держави.
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