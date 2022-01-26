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Парламент збільшив мінімальний розмір аліментів

26 січня 2022, 16:34

Рішення підтримали 299 народних депутатів з 321, зареєстрованого в сесійній залі.

аліменти
Мінімальний розмір аліментів зросте / ua.depositphotos.com

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів) (№3881)".

Рішення підтримали 299 народних депутатів з 321, зареєстрованого в сесійній залі.

Законом передбачається ситуація, коли місце проживання або перебування батьків невідоме, вони ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину. У такому випадку дитині призначається тимчасова державна допомога з урахуванням матеріального становища сім'ї, в якій виховується дитина, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Виплата тимчасової здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.

Сукупний розмір аліментів, що підлягає стягненню на одну дитину, повинен бути необхідним і достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини і не може бути менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень, де йдеться про ухилення від сплати податків, неможливість утримувати дитину або невідоме місце перебування батьків, вони набирають чинності з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, в уряді вирішили збільшити субсидії на оплату послуг житлово - комунального господарства жителям прифронтових районів, які в умовах відсутності тепло-та газопостачання більше використовують електроприлади, а також розширили перелік домогосподарств, які можуть отримувати допомогу від держави.

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