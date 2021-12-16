Тарифи накрутять: українців попередили про провал з субсидіями через "дірку" в бюджеті

Споживачі в Україні повинні бути готові до нового зростання комунальних тарифів, каже Олег Попенко.
У 2022 році в Україні очікується нове підвищення комунальних тарифів, розповів голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
У своєму Facebook він нагадав про те, що за даними Асоціації водоканалів, постачальники зазнають збитків у зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію і зарплат.
Експерт також зазначив, що вже в 2022 році споживачі в Україні повинні бути готові до нового зростання комунальних тарифів.
Зростання ЖКГ-тарифів: до чого готуватися
- Тариф на тепло і гарячу воду в 2022 році зросте на 26% (він вже затверджений у містах рішенням рад, але не реалізований);
- Тариф на електроенергію зросте як мінімум до 2,2-2,3 грн за 1 кВт / год, а це 42%. (Мінекономіки говорить про 15-17% зростання тарифів).
"Сумарно за собою таке зростання тарифів потягне додаткове фінансування субсидій у розмірі 31 млрд гривень", - попередив експерт.
Попенко додав, що "діра" в бюджеті 2022 року на субсидії становитиме 64 млрд гривень.
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Автор: Олексій Тичина