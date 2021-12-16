Тарифи накрутять: українців попередили про провал з субсидіями через "дірку" в бюджеті

Українців попередили про нові ЖКГ-тарифи / УНІАН

У 2022 році в Україні очікується нове підвищення комунальних тарифів, розповів голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

У своєму Facebook він нагадав про те, що за даними Асоціації водоканалів, постачальники зазнають збитків у зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію і зарплат.

Експерт також зазначив, що вже в 2022 році споживачі в Україні повинні бути готові до нового зростання комунальних тарифів.

Зростання ЖКГ-тарифів: до чого готуватися

Тариф на тепло і гарячу воду в 2022 році зросте на 26% (він вже затверджений у містах рішенням рад, але не реалізований);

(він вже затверджений у містах рішенням рад, але не реалізований); Тариф на електроенергію зросте як мінімум до 2,2-2,3 грн за 1 кВт / год, а це 42% . (Мінекономіки говорить про 15-17% зростання тарифів).

"Сумарно за собою таке зростання тарифів потягне додаткове фінансування субсидій у розмірі 31 млрд гривень", - попередив експерт.

Попенко додав, що "діра" в бюджеті 2022 року на субсидії становитиме 64 млрд гривень.

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