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Як дізнатися точний розмір субсидії в мережі: детальна інструкція

6 січня 2022, 08:14

Для того, щоб оформити допомогу від держави потрібні такі дані ‒ кількість людей, які прописані в квартирі або будинку, їх загальний дохід і т. д.

Субсидія, квитанція
Як дізнатися точний розмір субсидії в мережі: детальна інструкція / УНІАН

В Україні понад 2,6 мільйона домогосподарств отримують субсидію на комунальні послуги, але аж ніяк не всі українці знають, який точно розмір соціальної допомоги їм призначили. В інформаційно-обчислювальному центрі Міністерства соціальної політики України містяться дані про стан субсидії, номер заяви, розмір нарахованої субсидії за рік або місяць, населений пункт та період отримання виплат.

Для того, щоб оформити допомогу від держави потрібні такі дані ‒ кількість людей, які прописані в квартирі або будинку, їх загальний дохід і розмір комунальних платежів за місяць.

Як дізнатися розмір субсидії

Спершу потрібно зайти на офіційний сайт ІВЦ Мінсоцполітики. Потім - вибрати область, де він проживає, населений пункт, вулицю, номер будинку або квартири.

Отримайте інформацію про призначення субсидії для оплати комунальних послуг на екрані.

Як не залишитися без субсидії?

Оформлення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг може стати перешкодою наявність заборгованості за більш ніж три місяці. Нарахування буде припинено, якщо заборгованість більша, ніж 20 неоподатковуваних мінімумів.

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Якщо ж є заборгованість, то громадяни повинні звернутися до постачальників послуг і укласти з ними договір про реструктуризацію боргу. Чи є заборгованість, можна перевірити в Єдиному реєстрі боржників. Реєстр безкоштовний, тому в ньому можна самостійно відшукати необхідну інформацію.

читайте такожУ Мінсоцполітики розкрили секрет, як "заробляти" на субсидіях

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з 1 грудня минулого року в Україні офіційно підвищився прожитковий мінімум - до 2393 гривень. А в нинішньому році його переглянуть у бік збільшення ще двічі (відповідно до 2508 гривень і 2589 гривень) - з 1 липня і 1 грудня.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб залишиться найвищим і в кінці 2021 року складе 2481 гривень, а в кінці 2022 року — 2684 гривні.

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