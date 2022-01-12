Видерли волосся: під Рівним лікар з матір'ю покусали і побили жінку

Побиття / pixabay

У селі Сопачів Володимирецького району Рівненської області лікар та її мати побили жінку, яка сиділа в автомобілі.

Як йдеться у вироку Кузнецовського міського суду Рівненської області, лікар-хірург, що працює в КНП Володимирецька багатопрофільна лікарня, і її мати біля магазину в селі Сопачів Рівненської області побили жінку, яка сиділа в автомобілі.

Потерпіла розповіла, що вона приїхала на авто з чоловіком в магазин. Вона залишилася сидіти в салоні.

"Тоді до неї підбігла спочатку медик, а потім її мати. Підозрювані били жінку кулаком, виривали волосся, кусали і нібито навмисно розбили її iPhone. Жінку врятував чоловік, який повернувся з магазину. Після побиття потерпіла звернулася за медичною допомогою. У неї діагностували легкі тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні, передає ТСН.

Що стало причиною нападу

Підозрювані відмовилися свідчити в суді. Також невідома причина нападу на жінку.

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Потерпіла вимагала стягнути з нападників 1504 грн за лікування, понад 12 тис.грн за розбитий телефон і 80 тис. грн моральної шкоди.

Суд визнав жінок винними за ч.2 ст. 125 КК України. Вони повинні заплатити по 850 грн штрафу. Також жінки повинні заплатити потерпілій 1504 грн матеріальної та 5 тис. грн моральної компенсації.

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