Видерли волосся: під Рівним лікар з матір'ю покусали і побили жінку

Жінки повинні заплатити потерпілій 1504 грн матеріальної та 5 тис. грн моральної компенсації.
У селі Сопачів Володимирецького району Рівненської області лікар та її мати побили жінку, яка сиділа в автомобілі.
Як йдеться у вироку Кузнецовського міського суду Рівненської області, лікар-хірург, що працює в КНП Володимирецька багатопрофільна лікарня, і її мати біля магазину в селі Сопачів Рівненської області побили жінку, яка сиділа в автомобілі.
Потерпіла розповіла, що вона приїхала на авто з чоловіком в магазин. Вона залишилася сидіти в салоні.
"Тоді до неї підбігла спочатку медик, а потім її мати. Підозрювані били жінку кулаком, виривали волосся, кусали і нібито навмисно розбили її iPhone. Жінку врятував чоловік, який повернувся з магазину. Після побиття потерпіла звернулася за медичною допомогою. У неї діагностували легкі тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні, передає ТСН.
Що стало причиною нападу
Підозрювані відмовилися свідчити в суді. Також невідома причина нападу на жінку.
Потерпіла вимагала стягнути з нападників 1504 грн за лікування, понад 12 тис.грн за розбитий телефон і 80 тис. грн моральної шкоди.
Суд визнав жінок винними за ч.2 ст. 125 КК України. Вони повинні заплатити по 850 грн штрафу. Також жінки повинні заплатити потерпілій 1504 грн матеріальної та 5 тис. грн моральної компенсації.
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