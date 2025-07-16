'Це було навмисно': Росія атакувала у Вінниці завод польської компанії

У Польщі заявили про наближення Росії до її кордонів.

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Під час нічної атаки постраждав один із заводів Польщі / Колаж: Главред, фото: Вінницька обласна прокуратура, x.com/sikorskiradek

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Під час обстрілу Вінниці під удар потрапив польський завод

Росіяни намірено цілили по польському об'єкту

Прокуратура розпочала розслідування

Країна-агресор Росія у ніч на 16 липня здійснила черговий обстріл України. Під час атаки постраждала Вінниця, де безпілотники РФ зокрема били по заводу польської компанії Barlinek.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі X прокоментував цей терористичний акт Росії. За його словами, ворог обрав польський завод як ціль не випадково: дрони летіли з трьох напрямків. Внаслідок атаки повідомляється про поранених, серед яких двоє з важкими опіками.

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"Українські служби, а також наше консульство, вживають заходів. Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів", - наголосив польський чиновник.

У Вінницькій обласній прокуратурі підтвердили факт удару безпілотниками по цивільному промисловому об’єкту у Вінниці та додали, що за процесуального керівництва ВОП розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

"Внаслідок влучання виникла пожежа у приміщеннях підприємств. Співробітники ДСНС за кілька годин локалізували займання. Також пошкоджено транспортні засоби, що були на території, та сусідні споруди. Станом на 9:00 відомо про 8-х постраждалих людей. У них ушкодження різних ступенів важкості, зокрема опіки", - йдеться у повідомленні.

Атака на Україну у ніч на 16 липня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Росія здійснила масовану атаку на Вінницю. Унаслідок ворожого удару зафіксовано влучання по об'єктах цивільної інфраструктури.

Також РФ вдарила по Кривому Рогу балістичною ракетою та 28 "Шахедами" одночасно. Внаслідок цього у місті з самого ранку зафіксували масштабні відключення світла.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Згодом стало відомо, що противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М " із Криму, а також застосував 400 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Силам ППО вдалося збити 198 ударних дронів.

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Про персону: Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

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