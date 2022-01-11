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У Києві побили та пограбували відомого телеведучого, який вів дебати Порошенка і Зеленського

11 січня 2022, 12:44

Нападників вже затримала поліція.

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Телеведучого Андрія Куликова побили і пограбували / УНІАН

У Києві двоє невідомих побили і пограбували телеведучого Андрія Куликова, який працював на ICTV, вів дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського на стадіоні Олімпійський. Зараз Куликов є головним редактором "Громадського радіо".

За даними правоохоронців, 10 січня, на проспекті Перемоги в Києві зловмисники підійшли до потерпілого і попросили сигарету. Отримавши відмову, вони побили чоловіка, відібрали 3000 грн, банківську картку та мобільний телефон.

Нападники затримані - ними виявилися уродженці Миколаївської та Волинської областей 1998 р.н., у своєму віці вже раніше судимі за крадіжку і зберігання наркотиків."Напад стався в п'ятницю минулого тижня 7 січня, а не 10 як про це повідомляється в ЗМІ.

"Не пов'язую це з професійною діяльністю"

Телеведучий вже прокоментував інцидент. За його словами, напад ніяк не пов'язаний з його професійною діяльністю.

Також Куликов зазначив швидку реакцію правоохоронців на його заяву про скоєння злочину.

"Десь через 30 хвилин я був у поліцейській дільниці. Правоохоронці відразу ж взялися за справу, не уточнюючи журналіст я чи футболіст. Це всі подробиці які можу повідомити", - заявив Куликов.

Раніше Главред писав про те, що в передмісті Одеси невідомі напали на депутата однієї з об'єднаних територіальних громад Херсонської області. Наразі чоловік у важкому стані перебуває в лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Автор: Сергій Кущ
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