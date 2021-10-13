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"Вдарив відразу шість разів": у Києві чоловік з битою напав на жінку з дитиною

13 октября 2021, 10:53

Жінка працює нянею і була в ботанічному саду імені Гришка на прогулянці разом з дитиною. На щастя, дитина не постраждала від нападу невідомого.

Біта
У Києві чоловік з битою напав на жінку з дитиною / flickr.com

У Києві в ботанічному саду імені Гришка чоловік з битою в руках напав на жінку з дитиною. Про це повідомляє портал "Інформатор".

Інцидент стався, коли жінка-няня гуляла з дитиною в колясці. Невідомий підійшов ззаду і завдав шість ударів їй битою по голові.

"Мама сиділа на лавці, обідала. Поруч була коляска. Перший удар вона отримала сидячи. Коли встала, почала захищати коляску, відбиватися руками. Решту ударів чоловік завдавав, вже дивлячись мамі в обличчя. Вона почала голосно кричати, після чого нападник втік", - розповіла Ольга, дочка постраждалої.

За словами самої жінки, вона отримала шість ударів битою. Обличчя чоловіка вона не запам'ятала, оскільки воно було приховане в капюшоні. Він був спортивної статури і високий.

Жінка працює нянею і була в ботсаду на прогулянці разом з дитиною. На щастя, дитина не постраждала.

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Нагадаємо, раніше в Рівному 15-річні брати-близнюки напали з ножем на 42-річну жінку, яка поверталася додому після того, як відвела свою дитину в дитсадок.

Її з непроникливими ножовими пораненнями доставили в лікарню.

За словами начальника Рівненського районного управління поліції Романа Штеба, Підлітки хотіли побачити, як почувається людина після нанесення поранення ножем.

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